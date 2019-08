Вертолеты Дональда Трампа испортили газон у Букингемского дворца. Елизавета II негодует

Вертолеты с президентом США и его супругой Меланией Трамп несколько раз приземлялись на лужайку перед резиденцией королевы

Королева Великобритании Елизавета II осталась недовольна состоянием газона перед Букингемским дворцом после визита президента США Дональда Трампа. Дело в том, что вертолеты с лидером США и его супругой Меланией Трамп несколько раз приземлялись на лужайке перед резиденцией королевы — на это Елизавета II пожаловалась премьер-министру Австралии Скотту Моррисону, с которым встречалась после визита Трампа, сообщает The Sunday Times.

On his state visit this summer, the American president insisted on flying into Buckingham Palace by helicopter twice in one day, apparently damaging the Queen’s grass https://t.co/xATHqwpodT