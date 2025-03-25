До Землі наближається астероїд розміром із піраміду Хеопса

Цієї середи «потенційно небезпечний» астероїд здійснить найближчий проліт неподалік Землі за понад 100 років

У середу, 26 березня, повз Землю на мінімальній відстані за більш ніж 100 років пролетить відкритий у 2014 році астероїд TN17. Хоча NASA класифікує його як «потенційно небезпечний» через розмір і регулярну близькість до нашої планети, загрози зіткнення поки що немає. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Live Science.

Космічне тіло розміром приблизно 165 м – трохи більше висоти Великої піраміди Хеопса в Гізі – пролетить повз Землю на відстані близько 5,1 млн км (приблизно в 13 разів далі, ніж Місяць – «Главком») зі швидкістю понад 77 тис км/год. Це найбільше зближення, яке прогнозують моделі NASA до 2200 року.

Попри розміри, астероїд буде занадто далеким для спостереження неозброєним оком або звичайними телескопами. Водночас дослідники планують вивчити його за допомогою потужного радара Goldstone Solar System Radar (GSSR) в американській Каліфорнії, що дозволить отримати дані про орбіту, швидкість та форму об'єкта.

Комплекс пірамід у Гізі – комплекс стародавніх пам'яток на плато Гіза у передмісті Каїра, сучасної столиці Єгипту. Знаходиться на відстані близько 8 км у напрямку до центру Лівійської пустелі від старого міста Гіза на річці Ніл, приблизно за 25 км на південний захід від центру Каїра. найбільша і найвідоміша піраміда Хеопса Її висота становила раніше 146,6 м (зараз 138,75 м), а загальна вага – близько 6,25 млн тонн.

За оцінками вчених, якби подібний астероїд зіштовхнувся із Землею, він міг би знищити ціле місто. Але в цьому випадку причин для занепокоєння немає: траєкторія об'єкта не становить загрози планеті ні зараз, ні в майбутньому.

Нагадаємо, нещодавно відкритий астероїд 2024 YR4 має приблизно 2% шансів зіткнутися із Землею у 2032 році. Незважаючи на низьку ймовірність удару, астрономи уважно стежать за його траєкторією, щоб отримати точніші дані.