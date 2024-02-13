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Битва мовознавців. Хто і за що напав на зірку «1+1» Авраменка

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Битва мовознавців. Хто і за що напав на зірку «1+1» Авраменка
Остап Українець категорично не погоджується з Авраменком щодо відсутності деяких слів в українській мові
колаж: glavcom.ua

Остап Українець обізвав «мовознавця з телевізора» невігласом і токсичним учителем

Письменник, перекладач, мовознавець та блогер Остап Українець розкритикував відомого філолога й телеведучого Олександра Авраменка. Українець обізвав колегу невігласом, який не розуміє історію слів. Також письменник додав, що вважає Авраменка токсичним вчителем, який має недостатнє розуміння філології. Про це Остап Українець розповів у Facebook.

Нещодавно автор підручників з української мови та Заслужений працівник освіти назвав слово-паразит, яке українці вживають як під час особистих балачок, так і у діловій мові. «Слова «співпадати» немає в українській мові. Кажемо «збігатися». І так само буде не «співпадіння», а «збіг», – пояснив філолог.

Остап Українець категорично не погоджується з Авраменком щодо відсутності деяких слів в українській мові. Блогер переконаний, що кожне слово, яке використовується українцями, є частиною мови.

«Чоловік очевидно не здатен усвідомити, що коли всі вживають слово – то воно є в мові. Коли регіонально окреслена група його вживає – воно є в діалекті. Коли соціальна група його вживає – воно є в сленґу. Коли професійна – в жаргоні. Слово може не бути стилістично універсальним, проте воно абсолютно точно є в мові, якщо його в цій мові вживають. Стверджувати, що присутнє в мові слово в цій мові насправді відсутнє, може лише невіглас та ідіот. Авраменко – невіглас та ідіот», – написав про колегу Остап Українець.

«Ви нізащо не вгадаєте, що це за слово. «Співпадати». Попри те, що типологічно тотожні форми існують від латини (coincadere, падати разом) до англійської (coincide), в українській цього слова, похідного від загальноприйнятих ігрових понять (спів+падають числа на костях, які ми кидаємо) бути не може, бо цього слова в українській мові не може бути ніколи. Стверджувати це може хіба людина, котра жвиндить що думає, ні замислившись про походження слова, ні реально пошукавши його в джерелах. Авраменко жвиндить що думає. Він не зважає на історію слів, лише на те, що йому здається правильним», – додав письменник.

Остап Українець розкритикував колегу за неправильний підхід до викладання української мови. Він зазначив, що тестування, до яких готує школярів Авраменко, не відображає справжнє володіння мовою. Блогер назвав такий підхід токсичним та неправильним, а самого Авраменка – не філологом, а самодуром.

«Ця людина вчить більшість українських школярів до тестувань. Що само собою не катастрофа, бо тестування демонструє володіння мовою приблизно ніяк. Воно демонструє володіння завченим до тестування алгоритмом. Проблема в тому, що Авраменко намагається переконати нас, що вся українська мова опановується через подібні алгоритми. Це не так. Авраменко – самодур. Але що важливіше, він не філолог – те, що він робить, до філології не належить навіть близько. Він просто токсичний вчитель української мови, для якого існує та система, якою він володіє, і неправильні. Можна сказати, що Авраменко – топфілолог, якого немає в українській мові, але всі чомусь переконані що є», – підсумував Остап Українець.

Битва мовознавців. Хто і за що напав на зірку «1+1» Авраменка фото 1

Під дописом письменника українці написали сотні коментарів. Деякі підтримали думку блогера, проте чимало користувачів не погодились з Остапом Українцем й наголосили на тому, що він дозволив собі обізвати колегу.

Битва мовознавців. Хто і за що напав на зірку «1+1» Авраменка фото 2
Битва мовознавців. Хто і за що напав на зірку «1+1» Авраменка фото 3

Нагадаємо, Остап Українець закликав українців не бути мовними снобами

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Теги: Олександр Авраменко блогер вчитель письменник українська мова мовознавець українці

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