Справа про вбивство Фаріон. Зінченко подав два клопотання: що вимагає підозрюваний

В’ячеслав Зінченко прибув до суду у бронежилеті та касці

Зінченко подав клопотання, щоб його утримували одного у камері у СІЗО

Сьогодні, 13 лютого, у Шевченківському райсуді Львова розпочалося засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Підозрюваний В'ячеслав Зінченко подав два клопотання. Про це стало відомо із трансляції судового засідання.

Зінченко подав клопотання, щоб його утримували одного у камері у СІЗО. Адже, як стверджує адвокат Ігор Сулима, інші підозрювані курять і йому не комфортно.

Також Зінченко просить суд дозволити йому дзвінки до батька. Прокурор зазначає, що спілкування батька з підозрюваним може вплинути на подальший допит, оскільки його мають допитувати як свідка. Таку ж думку висловлює адвокатка доньки Ірини Фаріон Наталія Романик.

Суд частково задовольнив клопотання Зінченка: дозволив телефонні розмови з батьком, але відмовив у переведенні в окрему камеру.

Зауважимо, В’ячеславу Зінченку можна спілкуватися із мамою телефоном. Такий дозвіл він отримав після завершення досудового слідства.

Раніше прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

До слова, як повідомляв «Главком», у справі про вбивство відомої мовознавиці та колишньої нардепки Ірини Фаріон необхідно провести 15 молекулярно-генетичних експертиз.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.