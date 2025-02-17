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У 17 років важила 27 кг. В Австралії батьки роками морили голодом доньку-балерину

Христина Жиренко
glavcom.ua
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У 17 років важила 27 кг. В Австралії батьки роками морили голодом доньку-балерину
Окружний суд Західної Австралії опублікував світлини дівчинки, однак вона зовсім не виглядала на свій вік
фото: CNN

Батька дівчинки засудили до 6,5 років ув'язнення, а матір – до 5 років

Австралію сколихнула резонансна справа – батьки роками морили голодом власну доньку-балерину. У свої 17 років вага дівчини сягала всього 27 кілограмів, як у 9-річної дитини. Через голод дівчина мала багато проблем зі здоров'ям. Деталі резонансної справи повідомляє CNN.

У 17 років дівчина важила лише 27 кілограмів

Окружний суд Західної Австралії засудив подружжя, яке морило голодом власну доньку. Деталі цієї справи сколихнули країну. До лікарні потрапила дівчина, однак батьки поводилися з нею, як з немовлям. Коли дівчина захотіла у туалет, батьки відвели її, самі витерли, увімкнули мультфільми, які більше підходять для малюків, поки матір робила їй зачіску. Коли дівчина потрапила до лікарні, у неї лущилася шкіра, обламувалося волосся, а через недоїдання загрожувала зупинка серця.

Це викликало підозри, тому до справи долучили правоохоронців. Відтак, минулого місяця сімейну пару засудили до ув'язнення за неналежне виконанні батьківських обов'язків. Батька дівчинки засудили до 6,5 року ув'язнення, а матір – до 5 років. З матеріалів справи відомо, що їхня донька завжди любила танцювати, тому батьки відправили її на балет.

Окружний суд Західної Австралії опублікував світлини дівчинки, однак вона зовсім не виглядала на свій вік, а також розповів деталі резонансної справи. Так, у 17 років дівчина важила усього 27 кілограмів. Така вага є нормальною для 9-річної дитини, але ніяк для повноцінного підлітка.

Суддя Лінда Блек повідомила, що батько дівчинки працював на повний робочий день, а мати – звільнилася, аби доглядати за донькою. Родина жила в одному з найбагатших передмість столиці Західної Австралії – Перт.

Хоча батьки й мали змогу забезпечити найнеобхідніші потреби дитини, однак виховували її, мов немовля. Дівчині вмикали мультфільми на кшталт «Телепузики», «Холодне серце» чи інші програми для малечі. Крім того, дівчина майже не контактувала з однолітками, а тому коли більшість знаходили підробіток та гортали соцмережі, вона гралася ляльками. Ба більше, у період статевого дозрівання дівчина перестала рости й розвиватися. Через недоїдання її зріст зупинився на позначці 145 сантиметрів.

Під час суду батько заявив, що донька завжди «була вередливою у їжі». За його словами, донька у віці 8 років заявила, що стала веганкою. Водночас чоловік стверджує, що дівчина їла тричі на день та мала доступ до перекусів. Крім того, батько не вважає, що його донька недоїдала.

Хоча адвокати наполягали на тому, що дитину не морили голодом, однак суддя не повірила у факт того, що батьки не усвідомлювали серйозність стану дитини.

«Кожен батько на цій планеті знає, що якщо ви не дасте дитині достатньо їжі, вона помре від голоду. Але що, якщо ваша дитина вирішить стати веганом? Схоже, що всі у світі, хто мав можливість спілкуватися з дитиною, розуміли, що вона серйозно недоїдає, за винятком двох людей, які стверджували, що люблять її. Я просто не можу погодитися з тим, що ви цього не бачили», – заявила суддя.

Разом з тим, аби уникнути проблем, батьки пішли на рішучий крок та підробили свідоцтво про народження доньки. Вони зробили її на 2 роки молодшою, аби у людей не виникало питань щодо можливого недоїдання.

Коли вчителі у балетній школі повідомили про проблеми лікарям, то медики наполягали на тому, що потрібно зробити ЕКГ. Втім батьки не дали згоди. Ба більше, подружжя не давало згоди на більшість обстежень та лікувань. Останнім фактором у цій справі став факт того, що лікарі хотіли вставити трубку, аби годувати дитину, проте батьки знову не погодилися. Тоді у справу втрутилася поліція та заарештувала подружжя.

Під час розслідування стало відомо, що батьки приховували реальний вік доньки та брехали про її стан здоров'я з 2016 року. Крім того, під час лікування вони стверджували, що у дитини повний живіт, і «якщо вона буде лікуватися, то стане повною».

Після того, як батьків заарештували, лікарі провели повноцінне лікування і нині дівчина змогла набрати вагу. Водночас вона стала на захист батьків та стверджує, що повністю залежить від батьків, тому просила суд звільнити їх.

Водночас у суді наголосили, що батьки не визнають своєї провини, мають психічні розлади, тому вони відбуватимуть покарання у в'язниці з можливістю дострокового звільнення.

Джерело
Теги: Австралія вегетарианство спорт дитина скандал батьки балет

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