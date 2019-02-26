Вместо «Оскара» и модных вечеринок Хейли Бибер сходила в церковь



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Хейли Бибер

Джастин и Хейли Бибер пропустили «Оскар» — во время церемонии и вечеринок они находились в Нью-Йорке

Молодожены Джастин и Хейли Бибер приехали в Нью-Йорк из Калифорнии еще две недели назад, чтобы увидеться со своим семейным пастором по имени Карл. The Daily Mail пишет, что в последнее время у Джастина депрессивное состояние и именно поэтому они с Хейли приняли решение какое-то время побыть здесь.

24 февраля, накануне главной киноночи года, Хейли была замечена на территории одной из церквей на Манхэттене. Для воскресной службы модель выбрала весьма экстравагантный образ: она надела серый плащ с надписями, блестящие брюки, темно-синюю водолазку, ботильоны на каблуках, а образ дополнила своими «фирменными» серьгами-кольцами.

Раньше Хейли и Джастин всегда приходили на церемонию вручения премии «Оскар» и гуляли на самых модных закрытых вечеринках. В том числе на афтепати журнала Vanity Fair, на которой в этом году появились Кендалл Дженнер, Натали Портман и другие знаменитости.

Джерело: graziamagazine.ru