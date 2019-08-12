Во Франции опубликуют неизвестные рассказы Марселя Пруста об однополой любви



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Марсель Пруст

Писатель никогда публично не признавался в своей гомосексуальности

9 октября во французском издательстве de Fallois выйдет сборник ранее не опубликованных рассказов и новелл Марселя Пруста под общим названием «Загадочный корреспондент и другие неизданные новеллы». Об этом сообщает The Guardian.

Как рассказал один из редакторов de Fallois, в этих произведениях Пруст, которому на момент написания рассказов было чуть больше 20 лет, пытался осознать свою гомосексуальность, в которой он боялся признаться даже самому себе. Поэтому эти рассказы можно отчасти назвать личным дневником писателя.

При жизни Марсель Пруст никогда публично не признавал свою гомосексуальность. Однажды дело даже дошло до дуэли с рецензентом, который назвал его геем.

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