Во Львове покажут мировую премьеру оперы по повести Ивана Франко



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Фото - Руслан Литви

Опера посвящена 130-летию выхода сказки Ивана Франко, которую он написал для своих детей

Во Львове, 21 февраля состоится мировая премьера оперы украинского композитора Ивана Небесного «Лис Микита» по одноименной поэме Ивана Франко. Как целостное действо, она соединит в себе и веселый сюжет и драматический подтекст, и подходит для семейного просмотра.

«В классической опере есть в основном два жанра: серьезная и комедийная опера. Однако Моцарт, например, отличился тем, что соединил эти жанры, назвав своего «Дон Жуана» «веселой драмой» или комедией с серьезным исходом. Он первый, кто действовал не по шаблону. А опера «Лис Микита» - это вообще уникальная сказка, потому что она для детей и взрослых, смешная и одновременно содержит серьезную мораль», - говорит музыковед Стефания Олийнык.

Написание либретто оперы принадлежит Василию Вовкуну, это, по его словам, лишь третья современная украинская опера, созданная в независимой Украине. Музыку создал композитор Иван Небесный. Чтобы подчеркнуть, что это именно украинская национальная опера, художники решили использовать украинские народные инструменты, в частности бандуру, цимбалы и трембиту.

Опера «Лис Микита» посвящена 130-летию выхода сказки Ивана Франко, которую он написал для своих детей. Впервые оперу «Лис Микита» покажут во Львовском Национальном Академическом театре оперы и балета им. Соломии Крушельницкой в пятницу, 21 февраля. Также, показы состоятся 22 и 23 февраля.