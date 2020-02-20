  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Эзра Миллер стал новым лицом Saint Laurent

    • Розсилка
    Эзра Миллер стал новым лицом Saint Laurent

    Эзра Миллер появляется в рекламе французского модного Дома в блестках и ламе

    Известный своим гендерно-флюидным стилем, звезда «Фантастических тварей» Миллер попал в заголовки, когда появился на шоу Saint Laurent сезона весна-лето 2020 года, одетый в меховую накидку с леопардовым принтом, шорты и серебряные блестящие сапоги, со словом «slut», написанным на его щеке.

    В кампании Saint Laurent, снятой Дэвидом Симсом и креативным директором лейбла Энтони Ваккарелло, Эзра позирует в менее вызывающем образе, имитируя балетные па.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Эзра Миллер стал новым лицом Saint Laurent
    Эзра Миллер стал новым лицом Saint Laurent
    Эзра Миллер стал новым лицом Saint Laurent


    В первой части весенней кампании Saint Laurent появился Рами Малек, который также является постоянным гостем первого ряда бренда. В предыдущих кампаниях участвовали Трэвис Скотт, Киану Ривз и Винсент Галло.

    знаменитости фотография модель актер искусство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ