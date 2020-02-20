Эзра Миллер стал новым лицом Saint Laurent



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Эзра Миллер появляется в рекламе французского модного Дома в блестках и ламе

Известный своим гендерно-флюидным стилем, звезда «Фантастических тварей» Миллер попал в заголовки, когда появился на шоу Saint Laurent сезона весна-лето 2020 года, одетый в меховую накидку с леопардовым принтом, шорты и серебряные блестящие сапоги, со словом «slut», написанным на его щеке.

В кампании Saint Laurent, снятой Дэвидом Симсом и креативным директором лейбла Энтони Ваккарелло, Эзра позирует в менее вызывающем образе, имитируя балетные па.





В первой части весенней кампании Saint Laurent появился Рами Малек, который также является постоянным гостем первого ряда бренда. В предыдущих кампаниях участвовали Трэвис Скотт, Киану Ривз и Винсент Галло.