Вуди Аллен рассказал о деталях своего брака с приемной дочерью



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Режиссер Вуди Аллен

Как отметил 84-летний режиссер, до романа с приемной дочерью он был уверен, что большинство отношений не обходятся без измен

Режиссер Вуди Аллен раскрыл детали своего брака с приемной дочерью Сун-И Превен. Об этом сообщает Daily Mail.

Кинематографист признался, что изначально союз с женщиной, которая младше его на 35 лет, казался безрассудным. По его словам, окружающие считали его «старым самцом» и ожидали, что он начнет эксплуатировать возлюбленную. «Этого никогда не было», - подчеркнул Аллен.

Как отметил 84-летний режиссер, до романа с приемной дочерью он был уверен, что большинство отношений не обходятся без измен. Он считает, что ему удалось найти правильного человека. Кроме того, Аллен рассказал, что благодаря Превен уже много лет не обращался к психиатрам. Я успокоился, когда женился. Я избавился от многих невротических привычек», — поведал он, однако добавил, что все еще боится проходить через туннели и не любит небольшие пространства или лифты.

«Она не любит джаз и спорт, а мне не нравятся некоторые телешоу, которые она смотрит. Но мы приходим к согласию в важных вещах: в воспитании детей, месте жительства и в том, как мы взаимодействуем друг с другом», - пояснил Аллен.