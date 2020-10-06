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    Шоу-биз

    Озорная любовница Брэда Питта похвасталась грудью в открытом топе (фото)

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    <p>27-летняя модель Николь Потуральски устроила дома провокационную фотосессию</p> <div></div> - Озорная любовница Брэда Питта похвасталась грудью в открытом топе (фото)

    27-летняя модель Николь Потуральски устроила дома провокационную фотосессию

    instagram.com/nico.potur/

    Возлюбленная 56-летнего Брэда Питта показала достоинства фигуры в пикантном наряде

    27-летняя немецкая модель Николь Потуральски позировала в открытом голубом топе, украшенном ярким разноцветным принтом. Инстадива предпочла не надевать под него бюстгальтер. Откровенный наряд подчеркнул загорелые плечи, выделил ключицы и едва скрывал грудь модели.

    Николь решила продемонстрировать естественную красоту. Девушка голливудского актера оставила волосы распущенными и отказалась от макияжа.

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    instagram.com/nico.potur/

    Потуральски чувственно позировала перед камерой. Она прижала колени к себе, скрестила руки и бросила томный взгляд на фотографа. «Жить по Солнцу, любить - по Луне», - процитировала Николь известную поговорку. Смысл пословицы заключается в том, что днем человек посвящает себя делам, а для романтики отводит вечера.

    Фанаты восхитились естественной красотой модели и осыпали ее комплиментами. «Глаза голубые, как океан», «Сексуальная озорница», «Шикарная девушка», «Горячо», - написали фолловеры.

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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