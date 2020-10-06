Озорная любовница Брэда Питта похвасталась грудью в открытом топе (фото)



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27-летняя модель Николь Потуральски устроила дома провокационную фотосессию instagram.com/nico.potur/

Возлюбленная 56-летнего Брэда Питта показала достоинства фигуры в пикантном наряде

27-летняя немецкая модель Николь Потуральски позировала в открытом голубом топе, украшенном ярким разноцветным принтом. Инстадива предпочла не надевать под него бюстгальтер. Откровенный наряд подчеркнул загорелые плечи, выделил ключицы и едва скрывал грудь модели.

Николь решила продемонстрировать естественную красоту. Девушка голливудского актера оставила волосы распущенными и отказалась от макияжа.

instagram.com/nico.potur/

Потуральски чувственно позировала перед камерой. Она прижала колени к себе, скрестила руки и бросила томный взгляд на фотографа. «Жить по Солнцу, любить - по Луне», - процитировала Николь известную поговорку. Смысл пословицы заключается в том, что днем человек посвящает себя делам, а для романтики отводит вечера.

Фанаты восхитились естественной красотой модели и осыпали ее комплиментами. «Глаза голубые, как океан», «Сексуальная озорница», «Шикарная девушка», «Горячо», - написали фолловеры.

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