Том Круз снова рискует жизнью. В сети появилось видео со съемок фильма «Миссия невыполнима 7»

Актриса Хейли Этвелл тоже поделилась собственным видео с поезда

В интернете появилось новое видео со съемок боевика «Миссия невыполнима 7».

Съемки проходят в Норвегии, в видео попали моменты подготовки к записи эпизода на движущемся поезде.

В 30-секундном ролике съемочная команда с режиссером Кристофером МакКуорри и Томом Крузом едут на крыше поезда. В какой-то момент Круз замечает авторов видео, улыбается и машет им.

