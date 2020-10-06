Том Круз снова рискует жизнью. В сети появилось видео со съемок фильма «Миссия невыполнима 7»



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Актриса Хейли Этвелл тоже поделилась собственным видео с поезда

В интернете появилось новое видео со съемок боевика «Миссия невыполнима 7».

Съемки проходят в Норвегии, в видео попали моменты подготовки к записи эпизода на движущемся поезде.

В 30-секундном ролике съемочная команда с режиссером Кристофером МакКуорри и Томом Крузом едут на крыше поезда. В какой-то момент Круз замечает авторов видео, улыбается и машет им.

If you are wondering where Christopher McQuarrie is... pic.twitter.com/BdMf2hgtOJ — Cinephilia & Beyond (@LaFamiliaFilm) October 4, 2020

Актриса Хейли Этвелл тоже поделилась собственным видео с поезда.

«Да, я стою на крыше поезда», — уточнила она.

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