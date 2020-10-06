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    Шоу-биз

    Том Круз снова рискует жизнью. В сети появилось видео со съемок фильма «Миссия невыполнима 7»

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    Том Круз снова рискует жизнью. В сети появилось видео со съемок фильма «Миссия невыполнима 7»

    Актриса Хейли Этвелл тоже поделилась собственным видео с поезда

    В интернете появилось новое видео со съемок боевика «Миссия невыполнима 7».

    Съемки проходят в Норвегии, в видео попали моменты подготовки к записи эпизода на движущемся поезде.

    В 30-секундном ролике съемочная команда с режиссером Кристофером МакКуорри и Томом Крузом едут на крыше поезда. В какой-то момент Круз замечает авторов видео, улыбается и машет им.

    Актриса Хейли Этвелл тоже поделилась собственным видео с поезда.

    «Да, я стою на крыше поезда», — уточнила она.

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    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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