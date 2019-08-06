Йога и пилатес: Меган Маркл рассказала, как ей удается поддерживать форму



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Меган Маркл instagram.com/sussexroyal

Меган Маркл рассказала, каким физическим упражнениям отдает предпочтение, чтобы держать себя в форме

В своем письме редактора сентябрьского Vogue, предваряя бьюти-раздел номера, герцогиня Сассекская поведала, что наибольшее внимание уделяет занятиям, которые стимулируют работу сердца.

Супруга принца Гарри для себя выбрала комплекс упражнений, который включает в себя элементы йоги, пилатеса, а также упражнения на станке. Меган рассказала, что посещает спортклуб-бутик, расположенный в Лондоне. Стоимость одного занятия в этом клубе составляет 20 фунтов стерлингов.

«Рассказывая о своих занятиях спортом, Меган призналась, что они помогают ей направить энергию на внутреннюю красоту», — пишет The Sun.

Владельцы спортклуба Heartcore очень обрадовались такой рекламе от королевской особы. На страничке клуба в Instagram была опубликована фотография свежего номера Vogue с хэштегом #спасибо.