Зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» озвучив 23 персонажів гри Stalker 2

Григорій Бакланов тримає в руках противогаз на фоні постеру з українською відеогрою

Бакланов понад рік брав участь в озвученні персонажів відеогри

Зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» Григорій Бакланов озвучив 23 персонажів для української відеогри Stalker 2. Про це він повідомив у своєму Facebook.

«Нарешті можу про це сказати. 1,5 року пройшло з того моменту, як я отримав повідомлення записати проби на S.T.A.L.K.E.R. 2. Потім – чотири місяці очікування. Далі – понад рік записів у студії. І ось. Гра, яку чекали 15 років», – зазначив актор.

Бакланов наголосив, що «щасливий нереально, що став частиною цього всесвіту і подарував свій голос 23 персонажам».

Нагадаємо, 20 листопада відбувся довгоочікуваний реліз гри Stalker 2: Heart of Chornobyl. Дія гри розгортається у Чорнобильській зоні. Після другої катастрофи тут з'явилося ще більше аномалій, мутантів і загадкових явищ. Нелінійний сюжет дозволяє кожному обрати свій шлях, а це означає, що фінал гри залежатиме від рішень гравців. Для проходження основної сюжетної лінії знадобиться понад 35 годин.

Раніше українські інтернет-провайдери повідомили про тимчасові перебої з мережею. Причиною стало масове завантаження довгоочікуваної гри Stalker 2, яке перевантажило інфраструктуру деяких операторів.

Як повідомлялося, комп'ютерна гра Stalker 2 стала однією з найбільш продаваних ігор у світі. Після офіційного релізу, гра, розроблена українською студією GSC Game World, здобула визнання геймерів та критиків, потрапивши в топ-продажів на платформі Steam.

До слова, народні депутати під час засідання Верховної Ради з трибуни привітали вихід української відеогри Stalker 2: Серце Чорнобиля. Напередодні релізу гри підтримку проєкту висловили й інші українські політики. Зокрема, привітання на адресу команди розробників прозвучали від глави Міністерства цифрової трансформації Михайла Федорова та очільника Офісу президента Андрія Єрмака.