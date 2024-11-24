Оглядач Stalker 2 знайшов у грі «проблиски українського націоналізму»

Колдвелл нагадує, що гру створили під час російсько-української війни і що деякі її розробники загинули

Оглядач сайту про відеоігри Eurogamer Брендан Колдвелл каже, що дизайн української гри S.T.A.L.K.E.R. 2 містив «проблиски українського націоналізму» через те, що в ній показували коробку сірників із кольорами українського прапора та макове поле як місця поховання полеглих воїнів. Про це він написав у своєму огляді.

Колдвелл нагадує, що гру створили під час російсько-української війни і що деякі її розробники загинули.

Попри це, за словами оглядача, S.T.A.L.K.E.R. 2 «не атакує гравця відвертими посиланнями на конфлікт», що триває в Україні, за винятком кольорів прапора на коробці сірників або макового поля, де поховані загиблі воїни.

Крім того, Колдвелл критикує велику кількість багів та глюків у грі, яких, за його словами, більше, ніж посилань на «геополітичний кошмар Європи» – саме так він назвав російсько-українську війну.

Зокрема, він каже про відсутність функцій, на які багато гравців у подібні ігри звикли покладатися для «плавного» перебігу бою. Крім того, штучний інтелект, впроваджений у гру, нібито «поводиться дивно і непередбачувано», а такі аномалії, як-от радіація, «іноді здаються результатом малобюджетного творчого рішення (вам не потрібно анімувати радіацію – це просто повітряне поле, яке завдає болю)».

Ще одне, на що вказує оглядач, – це, за його словами, погана мотивація для гравців, адже сталкер «перебуває у Зоні, тому що йому нікуди йти», а також відсутність різноманіття сюжетних ліній.

Нагадаємо, 20 листопада відбувся довгоочікуваний реліз гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Дія гри розгортається у Чорнобильській зоні. Після другої катастрофи тут з'явилося ще більше аномалій, мутантів і загадкових явищ. Нелінійний сюжет дозволяє кожному обрати свій шлях, а це означає, що фінал гри залежатиме від рішень гравців. Для проходження основної сюжетної лінії знадобиться понад 35 годин.

Раніше українські інтернет-провайдери повідомили про тимчасові перебої з мережею. Причиною стало масове завантаження довгоочікуваної гри S.T.A.L.K.E.R. 2, яке перевантажило інфраструктуру деяких операторів.

Як повідомлялося, комп'ютерна гра S.T.A.L.K.E.R. 2 стала однією з найбільш продаваних ігор у світі. Після офіційного релізу, гра, розроблена українською студією GSC Game World, здобула визнання геймерів та критиків, потрапивши в топ-продажів на платформі Steam.

До слова, народні депутати під час засідання Верховної Ради з трибуни привітали вихід української відеогри S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля. Напередодні релізу гри підтримку проєкту висловили й інші українські політики. Зокрема, привітання на адресу команди розробників прозвучали від глави Міністерства цифрової трансформації Михайла Федорова та очільника Офісу президента Андрія Єрмака.