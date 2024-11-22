Українська відеогра Stalker 2 перетнула позначку в мільйон проданих копій

Гра від українських розробників стала однією з найбільш продаваних у світі

Відеогру S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля від української компанії GSC Game World за два дні після її виходу було куплено мільйон разів. Про це йдеться на офіційній сторінці гри у соцмережі X.

«Не дивно, що в Зоні трохи тісно. Було продано мільйон примірників, і набагато більше сталкерів приєдналися до полювання на артефакти з Game Pass. Це тільки початок нашої незабутньої пригоди», – зазначається у дописі.

Розробники звернулися до гравців та фанатів серії Stalker скріншот

Нагадаємо, 20 листопада відбувся довгоочікуваний реліз гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Дія гри розгортається у Чорнобильській зоні. Після другої катастрофи тут з'явилося ще більше аномалій, мутантів і загадкових явищ. Нелінійний сюжет дозволяє кожному обрати свій шлях, а це означає, що фінал гри залежатиме від рішень гравців. Для проходження основної сюжетної лінії знадобиться понад 35 годин.

Раніше українські інтернет-провайдери повідомили про тимчасові перебої з мережею. Причиною стало масове завантаження довгоочікуваної гри S.T.A.L.K.E.R. 2, яке перевантажило інфраструктуру деяких операторів.

Як повідомлялося, комп'ютерна гра S.T.A.L.K.E.R. 2 стала однією з найбільш продаваних ігор у світі. Після офіційного релізу, гра, розроблена українською студією GSC Game World, здобула визнання геймерів та критиків, потрапивши в топ-продажів на платформі Steam.

До слова, народні депутати під час засідання Верховної Ради з трибуни привітали вихід української відеогри S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля. Напередодні релізу гри підтримку проєкту висловили й інші українські політики. Зокрема, привітання на адресу команди розробників прозвучали від глави Міністерства цифрової трансформації Михайла Федорова та очільника Офісу президента Андрія Єрмака.