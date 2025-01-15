Головна Думки вголос Микола Підвезяний
search button user button menu button
Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Народні артисти Росії в українських театрах оніміли

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Політика чи мистецтво: як артисти виправдовують звання від Росії?
колаж: glavcom.ua

«Політика – це теж мистецтво»

Довго можна думати, чи варто було дорікати 87-річній актрисі за мову?

Я б уже не дорікав.

Але не довго треба думати, аби 87-річним і набагато молодшим примам та примадоннам провідного українського театру нарешті відмовитися від звань і нагород, отриманих з рук Путіна.

Ми ж усі добре розуміємо, чому він ці звання розсипав і чому саме у цьому місці?

І Театр це дуже добре розуміє! Він змінюється у правильному напрямку, там прекрасна патріотична трупа. Тому з сайту стерли усі згадки про Народних і Заслужених РФ.

Проте ніхто з володарів цих звань досі навіть і не подумав кинути ними межи очі і хоч щось сказати.

Згадав текст «Главкома», де ця проблема піднімалася набагато раніше.

Героїня свіжого мовного скандалу – досі «Народна артистка Росії». Лариса Кадочнікова на відміну від інших колег, обласканих Москвою, не стала ховатися, коли почула тему розмови.

Прямо сказала: не бачить проблем у тому, що досі має звання від ворожої держави. Каже, що це їй виписали зокрема за три роки роботи у московському театрі «Современник», «найбільш вільному театрі країни».

Правда, грала вона там пару сезонів і 65 років тому. А Путін оцінив ці заслуги чомусь лише у середині 2000-х. Тобто через майже пів століття.

«Звання дається не за політику, а за мистецтво. Може, хтось і отримує за політику, але я отримала за творчість. Я ніколи у політиці участі не брала, – пояснила свою позицію Кадочнікова.

Ну, все наче й так, якщо забути, що політика – це теж мистецтво...

Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»: Вітайте, Народні артисти Росії – в Україні!

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін політика культура театр мистецтво українська мова Лариса Кадочнікова актриса

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін визнав, що економіка РФ в кризовому стані
Пресконференція російського диктатора. Ось що насправді мав на увазі Путін
20 грудня, 2024, 11:52
Усик після бою показав унікальний артефакт мільйонам глядачів – шаблю Івана Мазепи
Чому з Мазепи не треба знімати анафему, або Тест для Усика та Онуфрія
23 грудня, 2024, 09:12
Глава держави наголосив, що Україні треба більше систем протиповітряної оборони
Президент назвав умову, за якої Путін зменшує обстріли України
18 грудня, 2024, 18:11
26 вересня 2022 року три з чотирьох труб газопроводу «Північний потік» були підірвані
Північний потік-2: США ввели повторні санкції проти російських компаній та суден
19 грудня, 2024, 04:13
Трамп і Путін зустрінуться наступного року
На карту поставлений увесь світ. Відносини Трампа і Путіна вступають у нову фазу
20 грудня, 2024, 12:31
Максим Жорін закликав українців до боротьби
Ворог уже за кілька кілометрів до Дніпропетровщини: командир 3-ї штурмової звернувся до українців
5 сiчня, 16:58
На думку Макрона, Франція не відступає в Африці, вона просто «прозріває та реорганізується»
Франція залишила Африку через проросійських путчистів – Макрон
7 сiчня, 03:12
Зеленський дав українським дипломатам сім завдань на 2025 рік
Зеленський дав українським дипломатам сім завдань на 2025 рік
12 сiчня, 23:04
Грицак: На Заході є відчуття, що Росія не така сильна, як вона себе вважає, але Росія має ядерну зброю. Це як мавпа з гранатою, вибачте за грубість
Історик Грицак: Головний страх Заходу через Росію – не «Орєшнік»
Вчора, 18:54

Микола Підвезяний

Народні артисти Росії в українських театрах оніміли
Народні артисти Росії в українських театрах оніміли
Хто скуповує портрети на годинники Марченко і Медведчука? Загадкові тіні на елітній барахолці
Хто скуповує портрети на годинники Марченко і Медведчука? Загадкові тіні на елітній барахолці
Загадковий спадкоємець. Хто розкопав могилу ректора столичного Університету харчових технологій?
Загадковий спадкоємець. Хто розкопав могилу ректора столичного Університету харчових технологій?
35 років тому посеред Європи розігралася стрімка драма, від якої завмер світ
35 років тому посеред Європи розігралася стрімка драма, від якої завмер світ
«Поромник». Особлива прем'єра у театрі імені Лесі Українки
«Поромник». Особлива прем'єра у театрі імені Лесі Українки
Про тисячу Зеленського з іншого ракурсу
Про тисячу Зеленського з іншого ракурсу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
147K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 січня: ситуація на фронті
51K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 січня 2025
25K
Коли закінчиться війна. Історик Грицак окреслив сценарій розвитку подій на 2025 рік
21K
Герой України оцінив масштаби проблеми СЗЧ в українській армії
11K
У низці областей України введено аварійні відключення світла
9058
Заморозка рахунків і картки на їжу? Стало відомо, як Росія намагається врятувати економіку

Новини

Байден офіційно підтвердив угоду між Ізраїлем і ХАМАСом
Сьогодні, 22:01
На війні загинув президент українського футбольного клубу
Сьогодні, 06:51
Росіяни окупували Янтарне, арешт президента Південної Кореї: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Кремль може використовувати потенційні наступи на Дніпропетровщину для інформаційного впливу – ISW
Сьогодні, 05:50
Рідні зниклих безвісти отримали право на відстрочку від мобілізації
Сьогодні, 05:22
Слідчі з другої спроби затримали президента Південної Кореї – ЗМІ
Сьогодні, 05:04

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua