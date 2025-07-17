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Легендарний український композитор передбачив свою смерть

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Творчий доробок Ігоря Поклада включає понад 150 пісень
фото з відкритих джерел

Помер Ігор Поклад в той момент, коли над його будинком збивали «шахеди»

Народний артист України, лауреат Шевченківської премії, український композитор Ігор Поклад, який пішов із життя 9 липня, передбачив свою смерть. Про це розповіла його дружина Світлана Поклад в інтерв'ю «Гордону», передає «Главком».

«Я дуже добре запам'ятала, десь, напевно, у січні чи лютому він сказав: «Це буде моє останнє літо». Я в абсолютному шоці: «Ігоре, що ти таке кажеш! Як це – останнє?! Ще скільки всього треба зробити». «Ні, це моє останнє літо», – кілька разів тоді повторив. І я постійно відштовхувала його від цієї думки, а він каже: «Ти краще слухай, і роби як я кажу». Тоді вже склав заповіт, де поховати, попросив зробити похорон не помпезним, попросив, щоб ніхто не плакав. Тобто він себе запрограмував – це факт. Не знаю, може, у таких творчих людей є, як то кажуть, «третє око». Я б у таке не повірила, але це реальна історія, він дійсно передбачив свою смерть», – розповіла жінка.

Дружина композитора розповіла, що помер Поклад в той момент, коли над їхнім будинком збивали «шахеди».  Жінка каже, що відчувала, що чоловікові важко перед самою смертю, тому запалила йому церковну свічку.

«Вона горить-горить, і, щойно догоріла, Ігор глибоко вдихнув – і все... Містика якась, знаю, але так воно було», – додала вона.

Що відомо про Ігоря Поклада?

Ігор Поклад був справжнім генієм двох століть, людина з величезною душею, чесна, світла, тонка, безмежно віддана друзям і музиці. Його творчий доробок включає понад 150 пісень, які стали великим надбанням української музичної спадщини. Серед них такі хіти, як «Кохана», «Очі на піску», «Зелений клен», «Два крила», «Чарівна скрипка», «Тиха вода», «Скрипка грає», «Дикі гуси», «Хіба можна», «Пісня про матір» та багато інших, які займали значне місце у репертуарі найвідоміших українських виконавців.

Маестро також плідно працював у кіно, створивши музику до понад 40 художніх та телевізійних фільмів у співпраці з такими режисерами, як Леонід Биков, Андрій Бенкендорф, Микола Засєєв. Його музика прикрасила й анімаційні стрічки, зокрема легендарні «Як козаки…» та «Енеїда».

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Особливе місце у його творчості посідають музичні вистави: «Конотопська відьма», «Різдвяна ніч», «Москаль-чарівник», «Засватана – невінчана», «Таке єврейське щастя», «Чмир», а також рок-опера «Ірод».

Зовсім нещодавно, на ювілейному концерті Юрія Рибчинського у Палаці Україна, звучало багато пісень Поклада на вірші Рибчинського, що стало особливим відлунням його життєвої роботи для широкої публіки.

На початку повномасштабної війни, у березні 2022 року, Ігор Поклад разом із дружиною Світланою опинилися в окупації у Ворзелі. Протягом двох тижнів 80-річний музикант був змушений перебувати у підвалі без води, світла та зв’язку.

Раніше Ігор Поклад дав інтерв’ю «Главкому», напередодні дня народження. Видатний композитор розповів про свій життєвий шлях та творче надбання. «У моїй шафі – кілометри музики», – розповідав Ігор Поклад.

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Теги: Ігор Поклад смерть музика народний артист музикант

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