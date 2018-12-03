Поет без обмана: Светская львица Светлана Вольнова раскрыла феномен Олега Винника



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Олег Винник и Светлана Вольнова

Украинская светская львица считает, что успех Олега Винника сложился из нескольких важных факторов

В субботу вечером, в столичном Дворце спорта состоялась одна из главных музыкальных премий года - M1 Music Awards 2018. 4 Seasons.

Главную статуэтку в номинации «Певец года-2018» получил Олег Винник. Правда, не все в зале пришли в восторг от этого факта. Украинские меломаны уже давно разделились на два лагеря: первые - готовы примкнуть к «одиноким волчицам», отращивают волосы и напевают себе под нос «Нино», другие - ненавидят гламурного блондина и мечтают стереть из плейлиста всех украинских радиостанций его песни.

А светская львица Светлана Вольнова решила спросить у своих друзей, которые присутствовали на музыкальной премии M1 Music Awards 2018. 4 Seasons, что они думают о Виннике, и на своей странице в соцсети раскрыла секрет его успеха.

«Вчера певцом года по версии M1 Music Awards 2018 стал Олег Винник. Мои друзья-интеллектуалы вежливо опустили глаза во время оглашения этой новости. Для интеллектуалов и гурманов отечественной музыки - он слишком «трешевый». А любят его простые люди, для которых праздник: прийти на его концерт и получить те эмоции, которых им так не хватает. Особенно, для некоторых взрослых женщин, испытывающих дефицит любви - это единственное вдохновение. Вчера на премии М1 с микрофоном в руках я спрашивала многих известных людей: «В чём же феномен Олега Винника?». Разные были ответы. Лично я пришла к выводу, что обладая колоссальной базой оперного певца, работая заграницей в течение 10 лет, он достиг мастерства своего голоса. А здесь, на основе этого мастерства взял своей мощной сексуальной энергией. Кстати, именно это качество, я считаю одним из самых важных составляющих звезды. А ещё, открытость души, которую артист отдаёт своей публике. А это без обмана. Ведь женское сердце всё чувствует. Так что всё по-честному! И пусть простят меня мои друзья-интеллектуалы!», - написала Вольнова в соцсети.

Стоит отметить, что многие фолловеры Вольновой согласились с ее мнением.

«Не была его почитательницей, пока не попала недавно на его концерт ...То, что песни очень эмоциональные и дарят неимоверный заряд - это да, соглашусь. Но, меня приятно удивил тот факт, как он выкладывается и отдает свою душу людям ...Это действительно очень ценно. Потому что люди чувствуют искренность , которая прёт со сцены», - написала в комментариях одна из подписчиц.