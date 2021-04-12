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    Это вообще законно? 54-летняя голливудская звезда удивила фанатов стройным телом (фото)

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    Голливудская актриса Холли Берри - Это вообще законно? 54-летняя голливудская звезда удивила фанатов стройным телом (фото)
    Голливудская актриса Холли Берри
    Фото: @halleberry

    Фанаты принялись хвалить подтянутое тело актрисы в комментариях

    Голливудская актриса Холли Берри поделилась снимком в белье и удивила поклонников стройным телосложением. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram.

    На размещенном в сети фото 54-летняя знаменитость запечатлена на фоне природы. На ней — бюстгальтер коричневого цвета и широкие штаны Ninja Joy с завязками на голенях бренда LaQuan Smith стоимостью 615 фунтов стерлингов. Звезда сфотографировалась с распущенными волнистыми волосами. Ее образ дополнили босоножки на каблуке с открытым носом.

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    Это вообще законно? 54-летняя голливудская звезда удивила фанатов стройным телом (фото)
    Это вообще законно? 54-летняя голливудская звезда удивила фанатов стройным телом (фото)
    Это вообще законно? 54-летняя голливудская звезда удивила фанатов стройным телом (фото)
    Это вообще законно? 54-летняя голливудская звезда удивила фанатов стройным телом (фото)
    Это вообще законно? 54-летняя голливудская звезда удивила фанатов стройным телом (фото)
    Это вообще законно? 54-летняя голливудская звезда удивила фанатов стройным телом (фото)
    Это вообще законно? 54-летняя голливудская звезда удивила фанатов стройным телом (фото)
    Это вообще законно? 54-летняя голливудская звезда удивила фанатов стройным телом (фото)
    Это вообще законно? 54-летняя голливудская звезда удивила фанатов стройным телом (фото)
    instagram.com/halleberry/

    Публикация набрала 121 тысячу лайков. Фанаты принялись хвалить подтянутое тело актрисы в комментариях. «Какое у тебя шикарное тело!», «Самая горячая голливудская актриса», «Очень горячо!», «Идеальная фигура!», «Я люблю тебя!» — писали они.

    В марте Холли Берри поделилась секретом своей cтройной фигуры. Согласно материалу, актрисе удается держать себя в форме благодаря регулярной физической активности. Звезда запустила серию авторских тренировок в бесплатном фитнес-приложении FitOn. «Это даст вам возможность попробовать нашу программу, направленную на занятия спортом в домашних условиях. Многие упражнения вдохновлены боевыми искусствами и требуют выносливости. Они заставят ваше сердце биться быстрее!» — заявила она.

    Ранее «Скотч» сообщал, что политик ЮАР произносил серьезную речь, пока у него за спиной не появилась голая жена.

    Дело в том, что в разгар речи чиновника в комнату вошла его обнаженная жена. Женщина уверенными шагами направилась прямо в сторону мужа, однако потом скрылась из кадра. Веселье политиков прервала председатель комитета Фейт Мутамби, которая попросила, чтобы супруга Инкоси приняла подобающий вид, пишет Times Live.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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