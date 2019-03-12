Ольга Сумская показала роскошные наряды в которых снималась в сериале «Крепостная»



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Ольга Сумская

Украинская актриса сыграла одну из главных ролей в драматическом сериале

Наверняка каждая девочка с детства мечтала примерить пышное платье и побывать на балу. У некоторых это желание исполнилось благодаря профессии.

Ольга Сумская сыграла вдову мелкопоместного дворянина в костюмированной драме «Крепостная», смогла ощутить все прелести и неудобства платьев с кринолином, хотя наряды лишь стилизованы под 19 век.

Гардероб героини Ольги Софьи Косач разрабатывал художник по костюмам Дмитрий Курята. «Я изучал в институте данный период, но нужно было напомнить себе, восстановить детали в памяти, а некоторые вещи выучить заново. Я проводил целое исследование по эпохе, чтобы в этом разобраться. Исследовался военный костюм времен крымской войны, костюмы помещиков и народный костюм. Честно говоря, никаких особенностей в Украине того времени не было. Было одно мировое направление в моде. После изучения материала накладывалось видение этой эпохи на героев. Ведь каждый персонаж должен иметь свой особый характер, колорит, цвета, декор», - делится Дмитрий.

Стоит отметить, что на этой неделе поклонники сериала увидят заключительные серии первого сезона на телеканале Стб.