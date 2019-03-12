Опубликованы самые модные юбки весеннего сезона



Розсилка ВІДПРАВИТИ

vogue.ua

С приходом тепла первое к чему неисправимо тянется рука – кожаная куртка, любимые туфли и конечно же, юбка

Лучше, если она будет новая. В сезоне весна-лето 2019 в тренде как романтичные и женственные миди, так и дерзкие мини или элегантные макси

Плиссированная юбка – главная гостья сезона весна-лето 2019. Она может быть шелковая, кожаная, трикотажная, монохромная или, наоборот, состоять из кусочков абсолютно разных тканей и цветов, грубой фактуры или декорированная нежным принтом.

Девушки охотно комбинировали их с пиджаками маскулинного кроя, худи, бомберами или в паре с легкими свитерами на недавно прошедших Неделях моды.

Главная конкурентка юбок-плиссе – асимметрия, которая семимильными шагами приближается к титулу главной юбки этой весны.

Дизайнеры экспериментируют с ее длиной и фасоном, а также предлагают множество вариаций тканей и фактур.

Настоящий джек-пот – асимметричная юбка-плиссе, которой к тому же еще будет сочных оттенков малины и клубники.

Клетчатые юбки совсем еще не наскучили гостям модных столиц. Так, девушки примеряли модели украшенные крупной разноцветной клеткой или усыпанные мелким узором.

Надевать такие юбки лучше всего с однотонным верхом в виде водолазки, воздушной романтичной блузы или базовой oversize-футболки с ненавязчивым принтом, чтобы не перегружать образ. Мастер-класс дают модные гости Парижа, Милана, Лондона и Нью-Йорка.

Смелым девушкам, готовым к новым модным экспериментам, стоит обратить внимание на полупрозрачные юбки длины миди, сшитые из самых легких и невесомых материалов, как тюль или шелковая органза.

Именно такие модели в паре со знаковыми жакетами Bar заиграют по-особенному эффектно.

Любительницам минимализма стоит присмотреться к шелковым монохромным юбкам всех оттенков нюда, которые найдут себе пару в виде ботильонов-чулков и свободных или приталенных жакетов.

Джерело: vogue.ua