Disney представила официальный трейлер «Аладдина»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До премьеры игрового ремейка «Аладдина» остается всего несколько месяцев, и зрители уже находятся в предвкушении громкой премьеры

Сегодня компания Disney представила официальный трейлер «Аладдина». Судя по двухминутному ролику, поклонников ждет интересная история в ярких восточных локациях, в которой не обойдется без юмора и экшна.

В трейлере создатели показали, что Джинн будет появляться на экране, как минимум, в двух образах: магическом и человеческом. Зрители также могут оценить главных героев в исполнении Мена Массуда и Наоми Скотт, Марвана Кензари в образе злодея Джафара, а также всеобщих любимцев обезьянку Абу, ковер-самолет и тигра принцессы Жасмин.

Напомним, что история Алладина выйдет на экраны уже 23 мая.