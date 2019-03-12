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    Шоу-биз

    Disney представила официальный трейлер «Аладдина»

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    Disney представила официальный трейлер «Аладдина»

    До премьеры игрового ремейка «Аладдина» остается всего несколько месяцев, и зрители уже находятся в предвкушении громкой премьеры

    Сегодня компания Disney представила официальный трейлер «Аладдина». Судя по двухминутному ролику, поклонников ждет интересная история в ярких восточных локациях, в которой не обойдется без юмора и экшна.

    В трейлере создатели показали, что Джинн будет появляться на экране, как минимум, в двух образах: магическом и человеческом. Зрители также могут оценить главных героев в исполнении Мена Массуда и Наоми Скотт, Марвана Кензари в образе злодея Джафара, а также всеобщих любимцев обезьянку Абу, ковер-самолет и тигра принцессы Жасмин.

    Напомним, что история Алладина выйдет на экраны уже 23 мая.

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