Учредители премии «Оскар» ввели новую номинацию‍ и урезали по времени прямую трансляцию

«Мы создадим новую категорию за выдающиеся достижения в популярном кино», - цитирует президента Академии Джон Бэйли журнал Hello!

Помимо этого, Академия приняла решение сократить хронометраж прямой трансляции церемонии до трех часов, в то время как ранее трансляция длилась целых четыре. Но это не значит, что количество наград сократится: ряд статуэток будут вручать во время рекламной паузы, а затем монтировать эти моменты в полную версию, которую можно будет посмотреть в интернете позднее. Кроме того, уже в 2020 году вручение "Оскара" состоится раньше - 9 февраля вместо 23.