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    Шоу-биз

    Учредители премии «Оскар» ввели новую номинацию‍ и урезали по времени прямую трансляцию

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    Учредители премии «Оскар» ввели новую номинацию‍ и урезали по времени прямую трансляцию

    Американская киноакадемия ошарашила киноманов сразу несколькими новостями

     Главная из них - введение новой номинации «Лучший популярный фильм», которая будет отмечать блокбастеры, пользующиеся массовой популярностью, и на которую учредителей вдохновил успех ленты «Черная пантера», собравшей в международном прокате около полутора миллиардов долларов.

    Помимо этого, Академия приняла решение сократить хронометраж прямой трансляции церемонии до трех часов, в то время как ранее трансляция длилась целых четыре. Но это не значит, что количество наград сократится: ряд статуэток будут вручать во время рекламной паузы, а затем монтировать эти моменты в полную версию, которую можно будет посмотреть в интернете позднее. Кроме того, уже в 2020 году вручение "Оскара" состоится раньше - 9 февраля вместо 23.
    Напомним, что кинокритики назвали первых кандидатов на «Оскар» 2019. Более подробно ознакомится с потенциальными кандидатами можно здесь
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