Учредители премии «Оскар» ввели новую номинацию и урезали по времени прямую трансляцию
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Розсилка
Американская киноакадемия ошарашила киноманов сразу несколькими новостями
Главная из них - введение новой номинации «Лучший популярный фильм», которая будет отмечать блокбастеры, пользующиеся массовой популярностью, и на которую учредителей вдохновил успех ленты «Черная пантера», собравшей в международном прокате около полутора миллиардов долларов.
Напомним, что кинокритики назвали первых кандидатов на «Оскар» 2019. Более подробно ознакомится с потенциальными кандидатами можно здесь.