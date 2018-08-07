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    Шоу-биз

    Звезда фильма «Такси» Сами Насери подрался с белорусами в московском баре

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    &nbsp;Звезда фильма &laquo;Такси&raquo; Сами Насери - Звезда фильма «Такси» Сами Насери подрался с белорусами в московском баре
     Звезда фильма «Такси» Сами Насери

    Знаменитый актер стал фигурантом пьяной потасовки

    По информации телеграмм-канала Mash, 57-летний актер отдыхал в баре «Войс» со своим братом и распивал алкогольные напитки. 

    Посетителям за соседним столиком показалось, что актер ведет себя слишком шумно. Его попросили быть потише, но получили отказ. В итоге завязалась потасовка. Насери несколько раз ударили по лицу и руке. 

    После драки актер уехал домой и только на следующий день обратился за помощью к врачам. Как стало известно, врачи Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского диагностировали у главного героя «Такси»фильма закрытую черепно-мозговую травму, но Насери отказался от госпитализации.

    Также стало известно, что полиция уже установила личности парней, которые избили французского актера. Ими оказались приезжие Беларуси.

    Джерело: Комсомольска Правда в Украине

    знаменитости актер
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