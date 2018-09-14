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    Шоу-биз

    10 самых высокооплачиваемых рэперов по версии Forbes

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    10 самых высокооплачиваемых рэперов по версии Forbes

    Деловой журнал опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых рэп-исполнителей 2018 года

     Лидером рейтинга стал Jay-Z. За последний год он заработал 76,5 миллионов долларов. В частности, за выпуск нового альбома Everything Is Love и концертному туру On The Run II.

    На втором месте – рэпер Дидди, который за 2018 год подучил 64 миллиона долларов. Третье место занимает Кендрик Ламар. Его годовой заработок составил 58 миллионов долларов.

    Топ-10 самых высокооплачиваемых рэперов 2018 года:

     Jay-Z – $76,5 миллионов

     Diddy – $64 миллионов

     Кендрик Ламар – $58 миллионов

     Drake – $47 миллионов

     J. Cole – $35,5 миллионов

     Dr. Dre – $35 миллионов

     Nas – $35 миллионов

     Pitbull – $32 миллионов

     Future – $30 миллионов

     Канье Уэст – $27,5 миллионов

     При составлении рейтинга учитывали заработок рэперов с июня 2017 года по июнь 2018 года. Forbes отслеживал доходы исполнителей от продаж альбомов, туров, публикаций и другое.

    Рейтинг основан на данных Nielsen SoundScan, Pollstar, Songkick, Bandsintown, RIAA и интервью с менеджерами, юристами, руководителями и самими исполнителями.

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    Джерело: The Village Україна

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