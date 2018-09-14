10 самых высокооплачиваемых рэперов по версии Forbes
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Деловой журнал опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых рэп-исполнителей 2018 года
Лидером рейтинга стал Jay-Z. За последний год он заработал 76,5 миллионов долларов. В частности, за выпуск нового альбома Everything Is Love и концертному туру On The Run II.
На втором месте – рэпер Дидди, который за 2018 год подучил 64 миллиона долларов. Третье место занимает Кендрик Ламар. Его годовой заработок составил 58 миллионов долларов.
Топ-10 самых высокооплачиваемых рэперов 2018 года:
Jay-Z – $76,5 миллионов
Diddy – $64 миллионов
Кендрик Ламар – $58 миллионов
Drake – $47 миллионов
J. Cole – $35,5 миллионов
Dr. Dre – $35 миллионов
Nas – $35 миллионов
Pitbull – $32 миллионов
Future – $30 миллионов
Канье Уэст – $27,5 миллионов
При составлении рейтинга учитывали заработок рэперов с июня 2017 года по июнь 2018 года. Forbes отслеживал доходы исполнителей от продаж альбомов, туров, публикаций и другое.
Рейтинг основан на данных Nielsen SoundScan, Pollstar, Songkick, Bandsintown, RIAA и интервью с менеджерами, юристами, руководителями и самими исполнителями.
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Джерело: The Village Україна