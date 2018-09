10 самых высокооплачиваемых рэперов по версии Forbes



Деловой журнал опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых рэп-исполнителей 2018 года

Лидером рейтинга стал Jay-Z. За последний год он заработал 76,5 миллионов долларов. В частности, за выпуск нового альбома Everything Is Love и концертному туру On The Run II.

На втором месте – рэпер Дидди, который за 2018 год подучил 64 миллиона долларов. Третье место занимает Кендрик Ламар. Его годовой заработок составил 58 миллионов долларов.

Топ-10 самых высокооплачиваемых рэперов 2018 года:

Jay-Z – $76,5 миллионов

Diddy – $64 миллионов

Кендрик Ламар – $58 миллионов

Drake – $47 миллионов

J. Cole – $35,5 миллионов

Dr. Dre – $35 миллионов

Nas – $35 миллионов

Pitbull – $32 миллионов

Future – $30 миллионов

Канье Уэст – $27,5 миллионов

При составлении рейтинга учитывали заработок рэперов с июня 2017 года по июнь 2018 года. Forbes отслеживал доходы исполнителей от продаж альбомов, туров, публикаций и другое.

Рейтинг основан на данных Nielsen SoundScan, Pollstar, Songkick, Bandsintown, RIAA и интервью с менеджерами, юристами, руководителями и самими исполнителями.

Джерело: The Village Україна