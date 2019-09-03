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    Шоу-биз

    11-летняя дочь Милы Йовович дебютировала на обложке глянца

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    Мила Йовович - 11-летняя дочь Милы Йовович дебютировала на обложке глянца
    Мила Йовович

    Подписчики поздравили Еву с дебютом и отметили, что она копия мамы

    43-летняя Мила Йовович поделилась с подписчиками радостной новостью. Ее старшая дочь Ева стала героиней обложки глянцевого журнала. Сама Мила позировала на первой обложке Jalouse, когда он только начал выходить во Франции в 90-х годах. А Ева стала героиней первого номера американской версии журнала.

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    11-летняя дочь Милы Йовович дебютировала на обложке глянца
    11-летняя дочь Милы Йовович дебютировала на обложке глянца
    11-летняя дочь Милы Йовович дебютировала на обложке глянца
    11-летняя дочь Милы Йовович дебютировала на обложке глянца
    11-летняя дочь Милы Йовович дебютировала на обложке глянца
    11-летняя дочь Милы Йовович дебютировала на обложке глянца
    11-летняя дочь Милы Йовович дебютировала на обложке глянца
    11-летняя дочь Милы Йовович дебютировала на обложке глянца
    11-летняя дочь Милы Йовович дебютировала на обложке глянца
    11-летняя дочь Милы Йовович дебютировала на обложке глянца
    11-летняя дочь Милы Йовович дебютировала на обложке глянца
    11-летняя дочь Милы Йовович дебютировала на обложке глянца
    11-летняя дочь Милы Йовович дебютировала на обложке глянца
    11-летняя дочь Милы Йовович дебютировала на обложке глянца
    11-летняя дочь Милы Йовович дебютировала на обложке глянца
    11-летняя дочь Милы Йовович дебютировала на обложке глянца
    11-летняя дочь Милы Йовович дебютировала на обложке глянца

     «Я так горжусь моей замечательной дочерью! Не могу дождаться, когда вы прочтете эту статью!» - написала актриса. Она добавила, что была поражена, прочитав интервью дочери и узнав, на сколько малышка умная, проницательная и заботливая.

    Помимо Эвы у пары есть четырехлетняя дочь Дэшиэл. Сейчас Мила ждет третьего ребенка.

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    актриса
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