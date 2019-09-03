11-летняя дочь Милы Йовович дебютировала на обложке глянца



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Мила Йовович

Подписчики поздравили Еву с дебютом и отметили, что она копия мамы

43-летняя Мила Йовович поделилась с подписчиками радостной новостью. Ее старшая дочь Ева стала героиней обложки глянцевого журнала. Сама Мила позировала на первой обложке Jalouse, когда он только начал выходить во Франции в 90-х годах. А Ева стала героиней первого номера американской версии журнала.

«Я так горжусь моей замечательной дочерью! Не могу дождаться, когда вы прочтете эту статью!» - написала актриса. Она добавила, что была поражена, прочитав интервью дочери и узнав, на сколько малышка умная, проницательная и заботливая.

Помимо Эвы у пары есть четырехлетняя дочь Дэшиэл. Сейчас Мила ждет третьего ребенка.

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