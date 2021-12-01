15-килограммовая корзина и золотая чешуя. Анна Неплях показала наряды на «Мисс Вселенная»

Над платьем «Мисс Украины Вселенная 2021» работали 10 мастеров

«Мисс Украина Вселенная-2021» Анна Неплях прилетела в Тель-Авив на международный конкурс красоты. В процессе подготовки к грандиозному финалу девушка показала два роскошных образа, в которых будет поражать публику и судей.

Фантастический образ для выхода в национальных нарядах создала украинская дизайнер Наталья Шевчук. Ее творение получило название «Вышиваный код Украины», ведь сочетает в себе уникальные вышивки из всех регионов нашей Родины.

Так, каркасная юбка национального костюма Анны Неплях украшена 25 пяльцами с вышивками, а корсет сплетен из натуральной лозы. Белое платье довершает наплечная конструкция в форме гигантского пяльца с лентами и цветами, которые традиционно влетают в украинские венки. Это маки, мальвы, барвинок, ветки калины и настоящие колоски.

Над платьем «Мисс Украины Вселенная 2021» работали 10 мастеров, а его общий вес составляет более 15 килограммов!

При этом вечернее платье на финал «Мисс Вселенная 2021» подобрали из коллекции дубайского бренда Atelier Zuhra. Это эффектный «золотой» наряд со смелым разрезом посередине и глубоким декольте. Изюминкой образа является прозрачный низ и длиннющий шлейф, идущий от плеч.

Все платье густо расшито золотистыми камнями, количество которого уменьшается от верха до подола. Так, на сцене в Израиле Анна Неплях засветит точеные ножки, ведь перед конкурсом красоты похудела на 12 килограммов.

Ранее Анна Неплях попала в серьезное ДТП и признала свою вину.

Авария произошла на киевском шоссе посреди города. Девушка не рассчитала тормозной путь и въехала в чужую машину.

«Сегодня я впервые попала в серьезное ДТП. У меня до сих пор трясутся ноги. Это моя вина. Я была полностью сконцентрирована на дороге, просто не успела рассчитать тормозной путь и врезалась в авто. Я слишком торопилась жить и все успевать», – сказала Анна.

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