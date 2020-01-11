Сальма Хайек рассказала, как из-за слишком пышных форм на ней лопнуло платье перед «Оскаром»



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Актрису выручила Рене Зеллвегер

В 2003 году Хайек и Зеллвегер были номинированы на лучшую женскую роль за их работу в фильмах

В минувшую среду Сальма Хайек вручала своей коллеге Рене Зеллвегер кинонаграду в номинации «Лучшая актриса» за ее главную роль в фильме «Джуди». В ходе мероприятия Сальма поделилась забавной историей 17-летней давности, которая произошла накануне вручения премии «Оскар».

В 2003 году Хайек и Зеллвегер были номинированы на лучшую женскую роль за их работу в фильмах «Фрида» и «Чикаго» соответственно. Однако вечером перед церемонией оригинальное платье, которое планировала надеть Сальма, буквально лопнуло по швам из-за ее «большой задницы». По словам Хайек, она могла остаться без платья на «Оскар», но на помощь пришла Рене Зеллвегер, которая дала Сальме свое.

«Слава богу, ее платье было широким в бедрах и эластичным в груди. Его я и надела», – рассказала актриса. То было платье от Каролины Эрреры, представляющее собой белую юбку в пол и черный кружевной облегающий верх.