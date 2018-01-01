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    16-летняя дочь Синди Кроуфорд снялась в новой рекламной компании Chanel

    Карл Лагерфельд восхищен красотой Кайи Гербер
    Осенью прошлого года стало понятно, что 16-летняя начинающая модель Кайя Гербер (Kaia Gerber) стала любимицей креативного директора Chanel Карла Лагерфельда. На своей первой Неделе моды в Париже дочь Синди Кроуфорд открыла показ французского бренда. Однако если для других моделей такой выход — редкий шанс
    • Сьогодні, 17:52
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    Кайя Гербер
    Кайя Гербер

    Карл Лагерфельд восхищен красотой Кайи Гербер

    Осенью прошлого года стало понятно, что 16-летняя начинающая модель Кайя Гербер (Kaia Gerber) стала любимицей креативного директора Chanel Карла Лагерфельда. На своей первой Неделе моды в Париже дочь Синди Кроуфорд открыла показ французского бренда.

    Однако если для других моделей такой выход — редкий шанс и настоящий прорыв, то для Кайи участие в шоу стало лишь первым шагом в череде модных событий, связанных с модным домом. Теперь немецкий модельер выбрал Кайю для рекламной кампании коллекции сумок из весенне-летней коллекции.

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    16-летняя дочь Синди Кроуфорд снялась в новой рекламной компании Chanel
    16-летняя дочь Синди Кроуфорд снялась в новой рекламной компании Chanel
    16-летняя дочь Синди Кроуфорд снялась в новой рекламной компании Chanel

    Напомним, что в декабре Кайя стала звездой специального показа Chanel в Гамбурге,а в январе прошла по подиуму на Неделе высокой моды и сообщила, что совместно с Карлом Лагерфельдом выпустит коллекцию одежды и аксессуаров.

    Ранее дочь легендарной супермодели снялась в необычной фотосесии для Marc Jacobs Beauty
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