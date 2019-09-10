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    Шоу-биз

    17-летняя Билли Айлиш попала в Книгу рекордов Гиннесса

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    <p>Билли Айлиш</p> <p>Фото: instagram.com/billieeilish/</p> - 17-летняя Билли Айлиш попала в Книгу рекордов Гиннесса

    Билли Айлиш

    Фото: instagram.com/billieeilish/

    Ранее рекорд принадлежал Аврил Лавин

    По данным Книги рекордов, дебютный альбом 17-летней певицы When We All Fall Asleep, Where Do We Go занимал первое место в британском чарте на протяжении 114 дней, что делает ее самой молодой исполнительницей, удерживающей первые строчки чартов. В 2003 году подобный рекорд принадлежал Аврил Лавинь – ей было 18 лет, когда ее альбом Let Go лидировал 165 дней подряд.

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    17-летняя Билли Айлиш попала в Книгу рекордов Гиннесса
    17-летняя Билли Айлиш попала в Книгу рекордов Гиннесса
    17-летняя Билли Айлиш попала в Книгу рекордов Гиннесса
    17-летняя Билли Айлиш попала в Книгу рекордов Гиннесса
    17-летняя Билли Айлиш попала в Книгу рекордов Гиннесса
    17-летняя Билли Айлиш попала в Книгу рекордов Гиннесса
    17-летняя Билли Айлиш попала в Книгу рекордов Гиннесса
    17-летняя Билли Айлиш попала в Книгу рекордов Гиннесса
    17-летняя Билли Айлиш попала в Книгу рекордов Гиннесса
    17-летняя Билли Айлиш попала в Книгу рекордов Гиннесса
    17-летняя Билли Айлиш попала в Книгу рекордов Гиннесса
    17-летняя Билли Айлиш попала в Книгу рекордов Гиннесса
    17-летняя Билли Айлиш попала в Книгу рекордов Гиннесса
    17-летняя Билли Айлиш попала в Книгу рекордов Гиннесса
    17-летняя Билли Айлиш попала в Книгу рекордов Гиннесса
    17-летняя Билли Айлиш попала в Книгу рекордов Гиннесса
    17-летняя Билли Айлиш попала в Книгу рекордов Гиннесса
    17-летняя Билли Айлиш попала в Книгу рекордов Гиннесса
    17-летняя Билли Айлиш попала в Книгу рекордов Гиннесса
    17-летняя Билли Айлиш попала в Книгу рекордов Гиннесса
    17-летняя Билли Айлиш попала в Книгу рекордов Гиннесса
    Фото: instagram.com/billieeilish/

    Если вы мечтаете о грандиозном и усердно трудитесь, вы можете стать рекордсменом! Поздравляем Билли Айлиш, она попала в Книгу рекордов Гиннесса 2020.

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