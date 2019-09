17-летняя Билли Айлиш попала в Книгу рекордов Гиннесса



Билли Айлиш Фото: instagram.com/billieeilish/

Ранее рекорд принадлежал Аврил Лавин

По данным Книги рекордов, дебютный альбом 17-летней певицы When We All Fall Asleep, Where Do We Go занимал первое место в британском чарте на протяжении 114 дней, что делает ее самой молодой исполнительницей, удерживающей первые строчки чартов. В 2003 году подобный рекорд принадлежал Аврил Лавинь – ей было 18 лет, когда ее альбом Let Go лидировал 165 дней подряд.

Если вы мечтаете о грандиозном и усердно трудитесь, вы можете стать рекордсменом! Поздравляем Билли Айлиш, она попала в Книгу рекордов Гиннесса 2020.