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    Шоу-биз

    17-летняя Билли Айлиш сняла с производства коллекцию одежды из-за обвинений в плагиате

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    Билли Айлиш - 17-летняя Билли Айлиш сняла с производства коллекцию одежды из-за обвинений в плагиате
    Билли Айлиш

    Певица оказалась в центре крупного скандала

    В начале августа 17-летняя Билли Айлиш представила наряды, разработанные совместно с брендом Siberia Hills. На футболках и толстовках были изображены аниме-девушки.

    Внимательный пользователь с ником Nessie заметил, что это героини сериала «Long Live» с измененным цветом волос и купальников. На примере двух фотографий фанат аниме доказал: дизайнер без спроса использовала рисунки художника Макото Курокавы.

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    17-летняя Билли Айлиш сняла с производства коллекцию одежды из-за обвинений в плагиате
    17-летняя Билли Айлиш сняла с производства коллекцию одежды из-за обвинений в плагиате
    17-летняя Билли Айлиш сняла с производства коллекцию одежды из-за обвинений в плагиате
    17-летняя Билли Айлиш сняла с производства коллекцию одежды из-за обвинений в плагиате
    17-летняя Билли Айлиш сняла с производства коллекцию одежды из-за обвинений в плагиате
    17-летняя Билли Айлиш сняла с производства коллекцию одежды из-за обвинений в плагиате
    17-летняя Билли Айлиш сняла с производства коллекцию одежды из-за обвинений в плагиате
    17-летняя Билли Айлиш сняла с производства коллекцию одежды из-за обвинений в плагиате

    Бренд Siberia Hills написал официальное письмо к автору оригинальных изображений, попытавшись оградить Билли от хейтеров.

    «Мы приносим свои извинения художнику Макото Курокаве за то, что взяли его произведение искусства для нашего сотрудничества с Билли Айлиш. Билли и ее команда не знали, что мы использовали изображения Курокавы. Они просто верили в продукт», – заверили представители компании.

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