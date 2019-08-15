17-летняя Билли Айлиш сняла с производства коллекцию одежды из-за обвинений в плагиате



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Билли Айлиш

Певица оказалась в центре крупного скандала

В начале августа 17-летняя Билли Айлиш представила наряды, разработанные совместно с брендом Siberia Hills. На футболках и толстовках были изображены аниме-девушки.

Внимательный пользователь с ником Nessie заметил, что это героини сериала «Long Live» с измененным цветом волос и купальников. На примере двух фотографий фанат аниме доказал: дизайнер без спроса использовала рисунки художника Макото Курокавы.

Бренд Siberia Hills написал официальное письмо к автору оригинальных изображений, попытавшись оградить Билли от хейтеров.

«Мы приносим свои извинения художнику Макото Курокаве за то, что взяли его произведение искусства для нашего сотрудничества с Билли Айлиш. Билли и ее команда не знали, что мы использовали изображения Курокавы. Они просто верили в продукт», – заверили представители компании.