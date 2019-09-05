18-летняя дочь Синди Кроуфорд в полупрозрачном наряде снялась для глянца



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Кайя Гербер

Топ-модель восхитила ярким образом

В день своего 18-летия дочь легендарной супермодели Синди Кроуфорд Кайя предстала в откровенных образах для британского Vogue.

Для обложки глянцевого журнала модель примерила черно-белый комбинезон с анималистичным принтом и объемный головной убор в той же расцветке. Для второго образа модель обнажилась, надев на стройное тело прозрачный черный топ из сетки, переходящий в перчатки.

«За последние несколько сезонов модель, постоянная фигурантка подиумов и дочь Синди Кроуфорд, выросла из сорванца в одну из главных знаменитостей в мире моды», – написали в официальном Instagram-аккаунте British Vogue.