  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в полупрозрачном наряде снялась для глянца

    • Розсилка
    Кайя Гербер - 18-летняя дочь Синди Кроуфорд в полупрозрачном наряде снялась для глянца
    Кайя Гербер

    Топ-модель восхитила ярким образом

    В день своего 18-летия дочь легендарной супермодели Синди Кроуфорд Кайя предстала в откровенных образах для британского Vogue.

    Для обложки глянцевого журнала модель примерила черно-белый комбинезон с анималистичным принтом и объемный головной убор в той же расцветке.  Для второго образа модель обнажилась, надев на стройное тело прозрачный черный топ из сетки, переходящий в перчатки.

    1 з 23
    на весь екран згорнути
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в полупрозрачном наряде снялась для глянца
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в полупрозрачном наряде снялась для глянца
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в полупрозрачном наряде снялась для глянца
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в полупрозрачном наряде снялась для глянца
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в полупрозрачном наряде снялась для глянца
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в полупрозрачном наряде снялась для глянца
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в полупрозрачном наряде снялась для глянца
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в полупрозрачном наряде снялась для глянца
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в полупрозрачном наряде снялась для глянца
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в полупрозрачном наряде снялась для глянца
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в полупрозрачном наряде снялась для глянца
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в полупрозрачном наряде снялась для глянца
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в полупрозрачном наряде снялась для глянца
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в полупрозрачном наряде снялась для глянца
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в полупрозрачном наряде снялась для глянца
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в полупрозрачном наряде снялась для глянца
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в полупрозрачном наряде снялась для глянца
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в полупрозрачном наряде снялась для глянца
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в полупрозрачном наряде снялась для глянца
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в полупрозрачном наряде снялась для глянца
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в полупрозрачном наряде снялась для глянца
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в полупрозрачном наряде снялась для глянца

    «За последние несколько сезонов модель, постоянная фигурантка подиумов и дочь Синди Кроуфорд, выросла из сорванца в одну из главных знаменитостей в мире моды», – написали в официальном Instagram-аккаунте British Vogue.

     Читайте также: Гордая мама образцового школьника: Тина Кароль показала редкое фото своего сына

     

    модель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ