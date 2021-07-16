23-летняя певица прокомментировала свои отношения с Вакарчуком

Артистка призналась, что сначала не хотела об этом говорить

Молодая украинская певица Виталина Мусиенко впервые прокомментировала слухи о романе с фронтменом группы «Океан Эльзы» Святославом Вакарчуком, пишет «Обозреватель».

Артистка призналась, что сначала ничего не хотела говорить на эту тему, потому что ее слова могли расценить как такие, что она это все воспринимает всерьез.

«Мне даже не хотелось комментировать слухи о романе со Святославом, потому что любые мои комментарии по этому поводу будут расцениваться как факт того, что все эти сплетни я воспринимаю серьезно. Я с уважением отношусь к журналистской работе, но плохие новости всегда воспринимаю всерьез. Так, ранее писали, что Святослав Вакарчук стал для меня отцом во время проекта "Голос країни", а сейчас нам приписывают роман. Все что мне остается, это купить поп-корн и смотреть, что будет дальше», — сказала по этому поводу Виталина.

Мусиенко заверила, что с Вакарчуком ее связывают только плодотворные творческие отношения.

По словам исполнительницы, после участия в «Голосе страны», где Вакарчук был ее наставником, они продолжили общаться. Музыкант много дал советов относительно песен Виталины.

Виталина призналась, что хотя у нее со Святославом теплые отношения, но не настолько, чтобы они обсуждали развод певца с Лялей Фонаревой.

Ранее «Скотч» сообщал, что красотка-жена Андрея Шевченко трогательно поздравила тренера сборной Украины с годовщиной и показала фото из семейного архива.

«С годовщиной тебя, мой единственный. Спасибо за любовь, поддержку и смех. Люблю тебя», - написала Кристен.

Позже Шевченко ответил на приветствие жены и тоже запостил фото вместе.