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    Шоу-биз

    34-летний Роналду завещал свои миллионы любовнице

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    Роналду и Джорджина Родригес - 34-летний Роналду завещал свои миллионы любовнице
    Роналду и Джорджина Родригес

    В случае кончины футболиста 25-летняя модель Джорджина Родригес получит весь его капитал

    По поступившей информации, нападающий туринского «Ювентуса» составил новое завещание. 34-летний Криштиану Роналду встретился со своим адвокатом в Лиссабоне. В ходе деловой встречи футболист обсудил с юристом все интересующие его моменты, связанные с подготовкой документов. Так, в случае смерти спортсмена весь его капитал перейдет к аргентинской модели Джорджине Родригес. К слову, состояние Роналду превысило 300 миллионов евро.

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    34-летний Роналду завещал свои миллионы любовнице
    34-летний Роналду завещал свои миллионы любовнице
    34-летний Роналду завещал свои миллионы любовнице
    34-летний Роналду завещал свои миллионы любовнице
    34-летний Роналду завещал свои миллионы любовнице
    34-летний Роналду завещал свои миллионы любовнице
    34-летний Роналду завещал свои миллионы любовнице
    34-летний Роналду завещал свои миллионы любовнице
    34-летний Роналду завещал свои миллионы любовнице
    34-летний Роналду завещал свои миллионы любовнице
    34-летний Роналду завещал свои миллионы любовнице
    34-летний Роналду завещал свои миллионы любовнице
    34-летний Роналду завещал свои миллионы любовнице
    34-летний Роналду завещал свои миллионы любовнице
    34-летний Роналду завещал свои миллионы любовнице
    34-летний Роналду завещал свои миллионы любовнице
    34-летний Роналду завещал свои миллионы любовнице
    34-летний Роналду завещал свои миллионы любовнице

    Криштиану обручился с 25-летней Джорджиной еще в ноябре 2018 года. Пара воспитывает общую дочь Алану Мартину. Кроме того, у футболиста есть трое детей от двух суррогатных матерей — 9-летний Криштиану-младший и двухлетние двойняшки: Ева и Мэтью, пишет AS.

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