34-летняя Кира Найтли призналась, что съемки в кино не оставили ей время на личную жизнь



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Кира Найтли

Кира Найтли прославилась благодаря своему сходству с актрисой Натали Портман

Актриса Кира Найтли 26 марта отметила свой 34-й день рождения. Сама звезда признается, что регулярные съемки даются ей легко. Она вживается в роль и без труда может передать самые глубокие эмоции. Но на работу уходит почти все время, из-за этого Кира Найтли вынуждена жертвовать своими любимыми занятиями. Она любит долгие прогулки в парке и спокойное чтение книг, но об этом пока остается только мечтать. За регулярными съемками, контрактами с модными брендами и фотосессиями времени порой не остается даже на семью.

Только во время съемок в Париже удается выкроить немного времени на себя и провести эти часы как хочешь. Тогда актриса остается наедине с собой и своими мыслями и просто наслаждается красотой города.

«Если вечером в Лондоне прийти одной в ресторан, то люди подумают: «Что она творит?» А в Париже это совершенно нормально», - говорит Кира.

Мало кто знает, но прославилась Кира Найтли благодаря своему сходству с актрисой Натали Портман: роль двойника героини Натали в «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» помогла Кире пробиться в Голливуд. В том, что актрисы очень похожи, убедиться несложно, но мало кто знает, что сходство они имеют не только внешнее.