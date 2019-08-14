36-летняя Лобода игриво задрала ножку и рассказала о секретах стройности



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Светлана Лобода instagram.com/lobodaofficial/

Певица мотивирует себя мечтой о привлекательном теле

Украинская певица Светлана Лобода, уехавшая в Россию на заработки, довольно быстро восстановилась после родов в мае прошлого года. И все благодаря тому, что на протяжении всей беременности вела активный образ жизни – выступала на концертах, участвовала в фотосессиях, давала интервью, – уверенна артистка.

На днях певица порадовала поклонников откровенным снимком. Задрав ногу певица позирует на балконе в одном белье.

Кроме того, певица поделилась секретом поддержания стройности. Так, знаменитость подметила, что мотивирует себя мечтой о привлекательной фигуре. Светлана убеждена, каждая девушка, которая хочет иметь превосходное тело и быть здоровой, не должна допускать больших перерывов между тренировочными днями. Отправляться на разминку нужно несмотря на усталость, лень или недосып.



