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    Шоу-биз

    36-летняя Лобода игриво задрала ножку и рассказала о секретах стройности

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    <p>Светлана Лобода</p> <p>instagram.com/lobodaofficial/</p> - 36-летняя Лобода игриво задрала ножку и рассказала о секретах стройности

    Светлана Лобода

    instagram.com/lobodaofficial/

    Певица мотивирует себя мечтой о привлекательном теле

    Украинская певица Светлана Лобода, уехавшая в Россию на заработки, довольно быстро восстановилась после родов в мае прошлого года. И все благодаря тому, что на протяжении всей беременности вела активный образ жизни – выступала на концертах, участвовала в фотосессиях, давала интервью, – уверенна артистка.

    На днях певица порадовала поклонников откровенным снимком. Задрав ногу певица позирует на балконе в одном белье.

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    36-летняя Лобода игриво задрала ножку и рассказала о секретах стройности
    36-летняя Лобода игриво задрала ножку и рассказала о секретах стройности
    36-летняя Лобода игриво задрала ножку и рассказала о секретах стройности
    36-летняя Лобода игриво задрала ножку и рассказала о секретах стройности
    36-летняя Лобода игриво задрала ножку и рассказала о секретах стройности
    36-летняя Лобода игриво задрала ножку и рассказала о секретах стройности
    36-летняя Лобода игриво задрала ножку и рассказала о секретах стройности
    36-летняя Лобода игриво задрала ножку и рассказала о секретах стройности
    36-летняя Лобода игриво задрала ножку и рассказала о секретах стройности
    36-летняя Лобода игриво задрала ножку и рассказала о секретах стройности
    36-летняя Лобода игриво задрала ножку и рассказала о секретах стройности
    36-летняя Лобода игриво задрала ножку и рассказала о секретах стройности
    36-летняя Лобода игриво задрала ножку и рассказала о секретах стройности
    36-летняя Лобода игриво задрала ножку и рассказала о секретах стройности
    36-летняя Лобода игриво задрала ножку и рассказала о секретах стройности
    36-летняя Лобода игриво задрала ножку и рассказала о секретах стройности
    36-летняя Лобода игриво задрала ножку и рассказала о секретах стройности

     Кроме того, певица поделилась секретом поддержания стройности. Так, знаменитость подметила, что мотивирует себя мечтой о привлекательной фигуре. Светлана убеждена, каждая девушка, которая хочет иметь превосходное тело и быть здоровой, не должна допускать больших перерывов между тренировочными днями. Отправляться на разминку нужно несмотря на усталость, лень или недосып.

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    образ жизни певица
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