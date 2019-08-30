  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    40-летняя Ани Лорак впервые вывела в свет своего молоденького любовника

    • Розсилка
    <p>Ани Лорак</p> <p>instagram.com/anilorak/</p> - 40-летняя Ани Лорак впервые вывела в свет своего молоденького любовника

    Ани Лорак

    instagram.com/anilorak/

    Поклонники считают, что парень певице не пара

    Украинская певица Ани Лорак, последние несколько лет выступает исключительно в России, вышла в свет со своим новым любовником. Пару заметили на фестивале «Новая волна». Видео, на котором исполнительница идет с 26-летним парнем по красной дорожке, попали в Сеть.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от ©Новости, фан-аккаунт AniLorak (@karolina___lifenews___)

    Напомним, что возлюбленный звзеды стал Егор Глеб – продюсер и бывший супруг другой украинской певицы – Таяны.

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    40-летняя Ани Лорак впервые вывела в свет своего молоденького любовника
    40-летняя Ани Лорак впервые вывела в свет своего молоденького любовника
    40-летняя Ани Лорак впервые вывела в свет своего молоденького любовника
    40-летняя Ани Лорак впервые вывела в свет своего молоденького любовника
    40-летняя Ани Лорак впервые вывела в свет своего молоденького любовника
    40-летняя Ани Лорак впервые вывела в свет своего молоденького любовника
    40-летняя Ани Лорак впервые вывела в свет своего молоденького любовника
    40-летняя Ани Лорак впервые вывела в свет своего молоденького любовника
    40-летняя Ани Лорак впервые вывела в свет своего молоденького любовника
    40-летняя Ани Лорак впервые вывела в свет своего молоденького любовника
    40-летняя Ани Лорак впервые вывела в свет своего молоденького любовника
    40-летняя Ани Лорак впервые вывела в свет своего молоденького любовника

    Кроме того, фанаты считают, что экс-муж Ани – бизнесмен Мурат Налчаджиоглу – гораздо лучше смотрелся рядом с артисткой. Однако супруги вряд ли воссоединятся. Мурат счастлив рядом с новой подругой и недавно даже показал совместное пляжное фото.

     Читайте также Надя Дорофеева похвасталась идеальной фигурой в нижнем белье
    Ани Лорак певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ