40-летняя Ани Лорак впервые вывела в свет своего молоденького любовника



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ани Лорак instagram.com/anilorak/

Поклонники считают, что парень певице не пара

Украинская певица Ани Лорак, последние несколько лет выступает исключительно в России, вышла в свет со своим новым любовником. Пару заметили на фестивале «Новая волна». Видео, на котором исполнительница идет с 26-летним парнем по красной дорожке, попали в Сеть.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ©Новости, фан-аккаунт AniLorak (@karolina___lifenews___) 25 Авг 2019 в 1:09 PDT

Напомним, что возлюбленный звзеды стал Егор Глеб – продюсер и бывший супруг другой украинской певицы – Таяны.

Кроме того, фанаты считают, что экс-муж Ани – бизнесмен Мурат Налчаджиоглу – гораздо лучше смотрелся рядом с артисткой. Однако супруги вряд ли воссоединятся. Мурат счастлив рядом с новой подругой и недавно даже показал совместное пляжное фото.

Читайте также Надя Дорофеева похвасталась идеальной фигурой в нижнем белье