40-летняя Ани Лорак впервые вывела в свет своего молоденького любовника
Ани Лорак
instagram.com/anilorak/
Поклонники считают, что парень певице не пара
Украинская певица Ани Лорак, последние несколько лет выступает исключительно в России, вышла в свет со своим новым любовником. Пару заметили на фестивале «Новая волна». Видео, на котором исполнительница идет с 26-летним парнем по красной дорожке, попали в Сеть.
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Напомним, что возлюбленный звзеды стал Егор Глеб – продюсер и бывший супруг другой украинской певицы – Таяны.
Кроме того, фанаты считают, что экс-муж Ани – бизнесмен Мурат Налчаджиоглу – гораздо лучше смотрелся рядом с артисткой. Однако супруги вряд ли воссоединятся. Мурат счастлив рядом с новой подругой и недавно даже показал совместное пляжное фото.