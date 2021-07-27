34-летняя Настя Каменских игриво сверкнула пышными формами в бассейне (фото)
Артистка бодро начала день
Поп-звезда Настя Каменских после тренировки охладилась в воде. Она понежилась в лучах восходящего солнца. Наставница украинского «Х-Фактора» сняла одежду и осталась в белых стрингах. Ягодицы красотки игриво мелькали в воде.
Артистка снялась без мейка. Она собрала длинные волнистые волосы в высокий пучок. Певица интригующе улыбалась. «Плюх после пробежки. Кайф... Моя магия утра. Пробежаться под звуки просыпающейся после ночи природы. Окунуться в прохладную воду, понежиться на солнышке. И не спеша встретить новый день», — указала Каменских.
Ранее «Скотч» сообщал, что дочь известной артистки шокировала своим творчеством.
16-летняя девушка исполнила несколько авторских песен. Среди них был трек и с бранными словами: "Да мне пох*й на твои советы, да мне пох*й".
Со своей стороны, большинство фолловеров раскритиковали выступление Маши.
«Не понравилось. Разочарование», «Что это было?», «Ужас! Ушам больно! Один крик и мат», «Все было бы классно, но без матов», «В защиту дочери стала Оля. Она написала большое сообщение, где поддержала девушку», - комментируют пользователи сети.