34-летняя Настя Каменских игриво сверкнула пышными формами в бассейне (фото)

Артистка бодро начала день

Поп-звезда Настя Каменских после тренировки охладилась в воде. Она понежилась в лучах восходящего солнца. Наставница украинского «Х-Фактора» сняла одежду и осталась в белых стрингах. Ягодицы красотки игриво мелькали в воде.

Артистка снялась без мейка. Она собрала длинные волнистые волосы в высокий пучок. Певица интригующе улыбалась. «Плюх после пробежки. Кайф... Моя магия утра. Пробежаться под звуки просыпающейся после ночи природы. Окунуться в прохладную воду, понежиться на солнышке. И не спеша встретить новый день», — указала Каменских.

instagram.com/kamenskux/

Ранее «Скотч» сообщал, что дочь известной артистки шокировала своим творчеством.

16-летняя девушка исполнила несколько авторских песен. Среди них был трек и с бранными словами: "Да мне пох*й на твои советы, да мне пох*й".

Со своей стороны, большинство фолловеров раскритиковали выступление Маши.

«Не понравилось. Разочарование», «Что это было?», «Ужас! Ушам больно! Один крик и мат», «Все было бы классно, но без матов», «В защиту дочери стала Оля. Она написала большое сообщение, где поддержала девушку», - комментируют пользователи сети.