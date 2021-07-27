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    34-летняя Настя Каменских игриво сверкнула пышными формами в бассейне (фото)

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    Певица Настя Каменских - 34-летняя Настя Каменских игриво сверкнула пышными формами в бассейне (фото)
    Певица Настя Каменских
    instagram.com/kamenskux/

    Артистка бодро начала день

    Поп-звезда Настя Каменских после тренировки охладилась в воде. Она понежилась в лучах восходящего солнца. Наставница украинского «Х-Фактора» сняла одежду и осталась в белых стрингах. Ягодицы красотки игриво мелькали в воде.

    Артистка снялась без мейка. Она собрала длинные волнистые волосы в высокий пучок. Певица интригующе улыбалась. «Плюх после пробежки. Кайф... Моя магия утра. Пробежаться под звуки просыпающейся после ночи природы. Окунуться в прохладную воду, понежиться на солнышке. И не спеша встретить новый день», — указала Каменских.

    instagram.com/kamenskux/
    instagram.com/kamenskux/

    Ранее «Скотч» сообщал, что дочь известной артистки шокировала своим творчеством.

    16-летняя девушка исполнила несколько авторских песен. Среди них был трек и с бранными словами: "Да мне пох*й на твои советы, да мне пох*й".

    Со своей стороны, большинство фолловеров раскритиковали выступление Маши.

    «Не понравилось. Разочарование», «Что это было?», «Ужас! Ушам больно! Один крик и мат», «Все было бы классно, но без матов», «В защиту дочери стала Оля. Она написала большое сообщение, где поддержала девушку», - комментируют пользователи сети.

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    Теги: знаменитости Настя Каменских певица шоу-бизнес
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    34-летняя Настя Каменских игриво сверкнула пышными формами в бассейне (фото)