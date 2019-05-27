43-летняя и одинокая Шарлиз Терон раскрыла свой идеал мужчины



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Шарлиз Терон

Звезда отказалась от романтических увлечений после трудного разрыва с Шоном Пенном в 2015 году

43-летняя голливудская актриса Шарлиз Терон давно живет в одиночестве, но не прочь найти себе пару. Она даже рассказала, какие мужчины ей по-настоящему симпатичны.

Актриса подчеркнула, что все еще «потрясающе доступна» для новых отношений. И главный критерий красоты, по которому она готова выбрать себе пару, – роскошная борода.

«Это должен быть человек, способный отрастить хорошую бороду. Я не хочу, чтобы борода была клочковатой. Я не фанат такого», – цитирует слова Терон Daily Mail.

Звезда призналась, что отказалась от новых романтических увлечений после трудного разрыва с Шоном Пенном в 2015 году. Тогда она захотела полностью посвятить все личное время приемным детям. «Я решила остаться одинокой. Я воспитывала двоих детей, и это то, чем я хотела заниматься», – пояснила актриса.