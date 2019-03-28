45-летняя Кейт Бекинсейл рассказала об отношениях с молодым любовником



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Кейт Бекинсейл

О романе кинозвезды и комика заговорили после афтепати «Золотого глобуса»

Отношения голливудской актрисы Кейт Бекинсейл и 25-летнего Пита Дэвидсона с недавних пор стали одной из самых горячих тем для разговоров. На днях Бекинсейл рассказала о своем новом бойфренде.

«Я удивлена интересом людей к моей личной жизни. Я никогда не была в таком положении раньше - никогда не встречалась ни с кем, у кого за плечами была бы такая тяжелая жизнь. Это все шокирует, и к этому нужно привыкнуть.

Я думаю, что если бы этот человек нравился бы мне чуть меньше, то я бы с ним рассталась. Если бы это было основным направлением отношений, возникла бы проблема. Но это не так. Я бы предпочла, чтобы люди не прятались в кустах возле моего дома. Многие считают старомодным для женщины иметь личную жизнь. Это немного угнетает», - заявила Кейт.

Имя любимого Кейт не назвала, но очевидно, что речь шла именно о Пите - его жизнь легкой точно не назовешь. Отец комика был пожарным и погиб на работе во время теракта 11 сентября в Нью-Йорке. Прошлой осенью Дэвидсон разорвал помолвку с Арианой Гранде после того, как ее бывший парень, рэпер Мак Миллер, погиб от передозировки наркотиков 7 сентября - Ариана очень тяжело переживала смерть бойфренда, и это разрушило отношения с новым возлюбленным.