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    Шоу-биз

    45-летняя Пенелопа Крус показала восхитительную фигуру в дерзкой фотосессии

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    Пенелопа Крус&nbsp; - 45-летняя Пенелопа Крус показала восхитительную фигуру в дерзкой фотосессии
    Пенелопа Крус 

    Актриса похвасталась своей стройной фигурой

    Знаменитая голливудская актриса Пенелопа Крус в свои 45 лет актриса может похвастаться роскошной фигурой, которую она с удовольствием демонстрирует в различных фотосессиях.В этот раз Крус стала звездой августовского номера Tatler. Артистка не только украсила обложку издания, но и снялась в откровенной фотосессии для страниц журнала, где она отметилась с интервью.

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    45-летняя Пенелопа Крус показала восхитительную фигуру в дерзкой фотосессии
    45-летняя Пенелопа Крус показала восхитительную фигуру в дерзкой фотосессии
    45-летняя Пенелопа Крус показала восхитительную фигуру в дерзкой фотосессии
    45-летняя Пенелопа Крус показала восхитительную фигуру в дерзкой фотосессии
    45-летняя Пенелопа Крус показала восхитительную фигуру в дерзкой фотосессии
    45-летняя Пенелопа Крус показала восхитительную фигуру в дерзкой фотосессии
    45-летняя Пенелопа Крус показала восхитительную фигуру в дерзкой фотосессии
    45-летняя Пенелопа Крус показала восхитительную фигуру в дерзкой фотосессии
    45-летняя Пенелопа Крус показала восхитительную фигуру в дерзкой фотосессии
    45-летняя Пенелопа Крус показала восхитительную фигуру в дерзкой фотосессии
    45-летняя Пенелопа Крус показала восхитительную фигуру в дерзкой фотосессии
    45-летняя Пенелопа Крус показала восхитительную фигуру в дерзкой фотосессии
    45-летняя Пенелопа Крус показала восхитительную фигуру в дерзкой фотосессии
    45-летняя Пенелопа Крус показала восхитительную фигуру в дерзкой фотосессии
    45-летняя Пенелопа Крус показала восхитительную фигуру в дерзкой фотосессии
    45-летняя Пенелопа Крус показала восхитительную фигуру в дерзкой фотосессии
    45-летняя Пенелопа Крус показала восхитительную фигуру в дерзкой фотосессии

    Пенелопа в этот раз предстала перед поклонникам в весьма дерзком образе. Для фотосъемки ей она примерила черную кожаную куртку Schott NYC, откровенное платье с разрезами и булавками от модного дома Versace, а на обложке актриса появилась в оранжевой тунике Ermanno Scervino с одним рукавом.

    Снимки из новой фотосессии уже появились на официальной странице журнала Tatler в соцсети Instagram.

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    актриса Пенелопа Крус
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