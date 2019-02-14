49-летняя Дженнифер Лопез вышла в свет в черном супер-мини с разрезами



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Дженнифер Лопес

Поп-звезда не привыкла скрывать свою идеальную фигуру.

В свои 49 лет американская певица Дженнифер Лопез может похвастаться формами, которым может позавидовать любая 20-летняя девушка. Именно поэтому поп-звезда любит так часто демонстрировать свою фигуру.

Вот и в этот раз Лопез выбрала весьма откровенный наряд для телешоу известной ведущей Эллен Дедженерес. Певица надела на программу супер-короткое черное платье от бренда Zimmermann, дополнив образ лодочками в цвет от Casadei. Из аксессуаров поп-звезда выбрала сережки Jennifer Fisher.