49-летняя Наоми Кэмпбелл заявила, что не собирается рожать



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Наоми Кэмпбелл instagram.com/naomi/

Модель считает своими наследниками малышей, которым помогает в Африке

Через год Наоми Кембелл исполнится 50 лет, и она до сих пор не созрела до материнства, пишет Daily Mail. Модель не замужем, но при этом не считает себя одинокой. По ее словам, ей некогда скучать, она ведет интересную жизнь, поэтому особых проблем от отсутствия рядом супруга не испытывает.

Кэмпбелл призналась, что в принципе старается не афишировать личную жизнь. И поэтому даже если бы у не был мужчина рядом, звезда подиумов постаралась бы скрыть его от прессы. Публичность она считает главным недостатком своей профессии.

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