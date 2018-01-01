  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    50 cent стал биткоин-миллионером

    На своем виртуальном счете музыканта оказалось более 7 миллионов долларов
    В 2015 году рэпер 50 cent, он же Кертис Джеймс Джексон, объявил себя банкротом: при состоянии 20 миллионов долларов у него накопилось долгов на сумму в 36 миллионов долларов. Спустя два года ему удалось стабилизировать свое положение, закрыв ряд задолженностей, однако от былого величия его музыкальной империи не осталось и следа. Как стало
    • Сьогодні, 08:10
    • Розсилка
    50 cent
    50 cent

    На своем виртуальном счете музыканта оказалось более 7 миллионов долларов

    В 2015 году рэпер 50 cent, он же Кертис Джеймс Джексон, объявил себя банкротом: при состоянии 20 миллионов долларов у него накопилось долгов на сумму в 36 миллионов долларов. Спустя два года ему удалось стабилизировать свое положение, закрыв ряд задолженностей, однако от былого величия его музыкальной империи не осталось и следа. Как стало известно теперь, «свет с конце тоннеля» в этой истории все же имеется...

    Единица биткоина в те годы стоила около 660 долларов, тогда как сейчас ее стоимость составляет более 10 тысяч долларов. За годы продажи альбома на электронный счет 50 cent "накапало" около 700 биткоинов - таким образом, если он продаст их сейчас, ему удастся выручить около 7,5 миллионов долларов. А если подождать еще (биткоин растет год за годом) - вероятно, сумма увеличится.

    Джерело: Hello!

    знаменитости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ