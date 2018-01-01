50 cent стал биткоин-миллионером

В 2015 году рэпер 50 cent, он же Кертис Джеймс Джексон, объявил себя банкротом: при состоянии 20 миллионов долларов у него накопилось долгов на сумму в 36 миллионов долларов. Спустя два года ему удалось стабилизировать свое положение, закрыв ряд задолженностей, однако от былого величия его музыкальной империи не осталось и следа. Как стало известно теперь, «свет с конце тоннеля» в этой истории все же имеется...
Музыкант сообщает: недавно он обнаружил на своем виртуальном счету около 7,5 миллионов долларов. Дело в том, что еще в 2014 году, выпустив пластинку Animal Ambition, он предложил покупателям рассчитываться за нее не только реальными деньгами, но и биткоином. Тогда криптовалюта только набирала популярность и не была широко распространена и музыкант не озадачивался вопросом - сколько он на этом деле заработал и как обналичить цифровую валюту.
Единица биткоина в те годы стоила около 660 долларов, тогда как сейчас ее стоимость составляет более 10 тысяч долларов. За годы продажи альбома на электронный счет 50 cent "накапало" около 700 биткоинов - таким образом, если он продаст их сейчас, ему удастся выручить около 7,5 миллионов долларов. А если подождать еще (биткоин растет год за годом) - вероятно, сумма увеличится.