50 cent стал биткоин-миллионером

Музыкант сообщает: недавно он обнаружил на своем виртуальном счету около 7,5 миллионов долларов. Дело в том, что еще в 2014 году, выпустив пластинку Animal Ambition, он предложил покупателям рассчитываться за нее не только реальными деньгами, но и биткоином. Тогда криптовалюта только набирала популярность и не была широко распространена и музыкант не озадачивался вопросом - сколько он на этом деле заработал и как обналичить цифровую валюту.