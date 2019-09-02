50-летняя Энистон заплатила агентству $750 тысяч за интимное свидание c мужчиной



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Дженнифер Энистон

Встреча оказалась удачной, и звезда сериала «Друзья» закрутила роман

Актриса Дженнифер Энистон после долгого и непростого развода со вторым супругом Джастином Теру решила поскорее устроить свою личную жизнь.

Недавно она обратилась в брачное агентство. Чтобы уж точно не прогадать, выбрала организацию, которая работает с обеспеченными клиентами. Ради встречи с одним из претендентов звезда сериала «Друзья» заплатила без малого $750 тысяч. Мужчина за рандеву со знаменитостью отдал ту же сумму.

Деньги экс-супруга Брэда Питта потратила не зря. Уже после первого свидания, которое организовало агентство, Энистон закрутила роман. Ее избранником стал таинственный бизнесмен, который крайне далек от шоу-бизнеса. Его имя Дженнифер пока не раскрывает.

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