50-летняя Кэтрин Зета-Джонс показала, как выглядит по утрам (фото)



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В этом году Кэтрин Зета-Джонс отметила свой 50-летний юбилей instagram.com/catherinezetajones/

Актриса по‑прежнему выглядит невероятно: кажется, ей удалось раскрыть секрет вечной молодости.

Супруга Майкла Дугласа, знаменитая голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс поделилась селфи с поклонниками, на котором она запечатлена в постели. Минимум макияжа и почти ни одного намека на морщины: Кэтрин многим остается только позавидовать.

Голливудская актриса сияет: это заметно даже на таком скромном фото, сделанном в затемненном помещении.

Кэтрин в следующем году отметит 20-летие брака с Майклом Дугласом. Сначала мало кто верил в успех романа актера с актрисой, которая младше его на 25 лет. Паре удалось доказать силу чувств.