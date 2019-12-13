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    Шоу-биз

    50-летняя Кэтрин Зета-Джонс показала, как выглядит по утрам (фото)

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    <p>В этом году Кэтрин Зета-Джонс отметила свой 50-летний юбилей</p> <div></div> - 50-летняя Кэтрин Зета-Джонс показала, как выглядит по утрам (фото)

    В этом году Кэтрин Зета-Джонс отметила свой 50-летний юбилей

    instagram.com/catherinezetajones/

    Актриса по‑прежнему выглядит невероятно: кажется, ей удалось раскрыть секрет вечной молодости.

    Супруга Майкла Дугласа, знаменитая голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс поделилась селфи с поклонниками, на котором она запечатлена в постели. Минимум макияжа и почти ни одного намека на морщины: Кэтрин многим остается только позавидовать.

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    50-летняя Кэтрин Зета-Джонс показала, как выглядит по утрам (фото)
    50-летняя Кэтрин Зета-Джонс показала, как выглядит по утрам (фото)
    50-летняя Кэтрин Зета-Джонс показала, как выглядит по утрам (фото)
    50-летняя Кэтрин Зета-Джонс показала, как выглядит по утрам (фото)
    50-летняя Кэтрин Зета-Джонс показала, как выглядит по утрам (фото)
    instagram.com/catherinezetajones/

    Голливудская актриса сияет: это заметно даже на таком скромном фото, сделанном в затемненном помещении.

    Кэтрин в следующем году отметит 20-летие брака с Майклом Дугласом. Сначала мало кто верил в успех романа актера с актрисой, которая младше его на 25 лет. Паре удалось доказать силу чувств.

     

    знаменитости актриса шоу-бизнес селфи
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