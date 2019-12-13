50-летняя Кэтрин Зета-Джонс показала, как выглядит по утрам (фото)
В этом году Кэтрин Зета-Джонс отметила свой 50-летний юбилей
instagram.com/catherinezetajones/
Актриса по‑прежнему выглядит невероятно: кажется, ей удалось раскрыть секрет вечной молодости.
Супруга Майкла Дугласа, знаменитая голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс поделилась селфи с поклонниками, на котором она запечатлена в постели. Минимум макияжа и почти ни одного намека на морщины: Кэтрин многим остается только позавидовать.
instagram.com/catherinezetajones/
Голливудская актриса сияет: это заметно даже на таком скромном фото, сделанном в затемненном помещении.
Кэтрин в следующем году отметит 20-летие брака с Майклом Дугласом. Сначала мало кто верил в успех романа актера с актрисой, которая младше его на 25 лет. Паре удалось доказать силу чувств.