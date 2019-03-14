51-летняя Николь Кидман трогательно поздравила маму с днем рождения



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Николь Кидман

Актриса опубликовала поздравление в своем аккаунте в Instagram.

Австралийская актриса Николь Кидман на своей странице в Instagram разместила трогательное семейное фото, на котором она со своей мамой. К снимку она приложила короткое описание и в нем поздравила маму с днем рождения. Фанаты в комментариях к этому снимку присоединились к поздравлениям, а еще отметили некоторое сходство женщин.

«У вас обоих есть этот свет в глазах и милые улыбки», «Я вижу, откуда у тебя твоя красота! С днем рождения, мама», - написали поклонники под снимком Кидман. Многие также поблагодарили маму актрисы за то, что она воспитала такую талантливую дочь.

Вторым снимком к этому поздравлению стало фото мамы Кидман, которому уже очень много лет. Ретроснимок был сделан, когда женщина еще работала медсестрой. В описании актриса указала, что очень любит это фото, сделанное в дни, когда мама работала в Королевской больнице принца Альфреда и Королевской женской больнице в Сиднее.

Отметим, что это не первый случай, когда Кидман публикует такие личные вещи в своем аккаунте. В прошлом месяце Николь опубликовала серию фотографий с воспоминаниями о своей покойной бабушке в ее молодые годы, и сходство между ними оказалось поразительным. Под постом тогда актриса написала: «С любовью к моей бабушке, которая была такой важной частью моей жизни. Это был бы ее день рождения сегодня». Поклонники удивились, насколько женщина на ретроснимках похожа на популярную актрису.