51-летняя Памела Андерсон впервые появилась на обложке Vogue



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Канадско-американская актриса и фотомодель снялась для популярного глянца

В официальном Instagram-аккаунте Vogue Czechoslovakia появились снимки Памелы Андерсон, которая впервые украсила обложку этого глянцевого издания. Журнал с 51-летней моделью Playboy выйдет в июне.

Редакторы поделились тремя вариантами будущей обложки, которая сопровождается надписью на английском «Кто хочет убить Памелу Андерсон?».

Данный вопрос выбран не случайно и отсылает знатоков мирового кинематографа к культовой чешской ленте «Кто хочет убить Джесси?», снятой в 1966 году.