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    Шоу-биз

    51-летняя Памела Андерсон впервые появилась на обложке Vogue

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    51-летняя Памела Андерсон впервые появилась на обложке Vogue

    Канадско-американская актриса и фотомодель снялась для популярного глянца

    В официальном Instagram-аккаунте Vogue Czechoslovakia появились снимки Памелы Андерсон, которая впервые украсила обложку этого глянцевого издания. Журнал с 51-летней моделью Playboy выйдет в июне.

    Редакторы поделились тремя вариантами будущей обложки, которая сопровождается надписью на английском «Кто хочет убить Памелу Андерсон?».

    Данный вопрос выбран не случайно и отсылает знатоков мирового кинематографа к культовой чешской ленте «Кто хочет убить Джесси?», снятой в 1966 году.

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    51-летняя Памела Андерсон впервые появилась на обложке Vogue
    51-летняя Памела Андерсон впервые появилась на обложке Vogue
    51-летняя Памела Андерсон впервые появилась на обложке Vogue
    51-летняя Памела Андерсон впервые появилась на обложке Vogue
    51-летняя Памела Андерсон впервые появилась на обложке Vogue
    51-летняя Памела Андерсон впервые появилась на обложке Vogue
    51-летняя Памела Андерсон впервые появилась на обложке Vogue
    51-летняя Памела Андерсон впервые появилась на обложке Vogue
    51-летняя Памела Андерсон впервые появилась на обложке Vogue
    51-летняя Памела Андерсон впервые появилась на обложке Vogue
    51-летняя Памела Андерсон впервые появилась на обложке Vogue

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