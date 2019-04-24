52-летняя Холли Берри похвасталась идеальной фигурой в ванной



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Актриса наслаждается своей идеальной формой своего тела в новой фотосессии

Холли Берри считается одной из самых красивых звезд Голливуда. Актриса уже не раз доказывала, что и после 50 лет можно чувствовать себя молодой и красивой. На страничке в соцсети она поделилась нетипичным пасхальным снимком.

На нем она изображена сидящей в ванной с пеной. Звезда позирует, разумеется, без макияжа.

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«Был действительно долгий день, но у меня все еще есть время расслабиться в ванной с пеной», - написала она в комментарии к фото.

Ранее Берри, говоря о своем участие в съемках «Джона Уика 3», где ее партнером был Киану Ривз, призналась, что подготовка к роли подружки киллера многое ей дала. Она отметила, что в свои 52 года достигла наилучшей формы, которой у нее не было даже тогда, когда она играла девушку Бонда.



